Телеграм-паблік "Оперативний ЗСУ" 7 липня написав про прильоти. Окупанти підтвердили ракетну атаку, але наголошують, що нібито "працювала протиповітряна оборона", – інформує 24 Канал.

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Деталі щодо вибухів у Мелітополі

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу спалахнула пожежа в районі військового аеродрому в Мелітополі.

Ракети були збиті ППО Росії. Їхні уламки впали на північних околицях, а саме у районі аеропорту та передмісті,

– заявив представник окупаційної адміністрації Владімір Рогов.

За словами так званого посадовця, на місцях вибухів видно величезні стовпи диму. Це підтверджують відповідні кадри.

Наслідки ракетної атаки на Мелітополь / Світлини з телеграм-каналів

Зверніть увагу! Журналісти "РІА-Мелітополь" зазначають, що щонайменше було три точні прильоти в трьох локаціях. У місті можна помітити карети швидкої допомоги, які вирушили на допомогу.

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Раніше депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповідав, що в окупованому місті виявлено серйозне поширення інфекційних хвороб. Зокрема, йдеться про холеру.