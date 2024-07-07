Телеграм-паблик "Оперативный ВСУ" 7 июля написал о прилетах. Оккупанты подтвердили ракетную атаку, но отмечают, что якобы "работала противовоздушная оборона", – информирует 24 Канал.

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Детали относительно взрывов в Мелитополе

По предварительной информации, в результате обстрела вспыхнул пожар в районе военного аэродрома в Мелитополе.

Ракеты были сбиты ПВО России. Их обломки упали на северных окраинах, а именно в районе аэропорта и пригороде,

– заявил представитель оккупационной администрации Владимир Рогов.

По словам так называемого чиновника, на местах взрывов видны огромные столбы дыма. Это подтверждают соответствующие кадры.

Последствия ракетной атаки на Мелитополь / Фотографии из телеграм-каналов

Обратите внимание! Журналисты "РИА-Мелитополь" отмечают, что по меньшей мере было три точных прилета в трех местах. В городе можно заметить кареты скорой помощи, которые отправились на помощь.

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Ранее депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин рассказывал, что в оккупированном городе выявлено серьезное распространение инфекционных болезней. В частности, речь идет о холере.