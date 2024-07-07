Вражеские объекты уничтожили на временно оккупированной территории Донецкой области. В военной разведке уже показали соответствующие кадры.

Смотрите также Россиян на фронте атаковали "призраки" ГУР: оккупанты понесли потери

Разведчики уничтожили логистический центр и станцию "Житель"

Накануне, 6 июля, разведчики департамента активных действий ГУР МО во взаимодействии с подразделением аэроразведки 45-й отдельной артиллерийской бригады обнаружили и нанесли огневое поражение по 2 военным объектам страны-агрессора на временно оккупированной территории Донецкой области.

В Дебальцево ударили по логистическому центру, где захватчики хранили оборудование для танков и боеприпасы. В Новолуганском сожгли дорогую российскую автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель",

– заявили в ГУР.

Также в военной разведке отметили, что охота продолжается.

Читайте также Спецоперация ГУР: дроны поразили Тамбовский пороховой завод

Разведчики уничтожили российского "Жителя" и логистический центр оккупантов / Фото ГУР