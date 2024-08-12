Об этом 24 Каналу рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, заметив что реакция Китая на события в Курской области является типичной для этой страны. Они взвешенно следят за ситуацией и не прибегают к резким заявлениям.

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О чем свидетельствует реакция Китая

Как отметил Джигун, Украина продемонстрировала, что в такую "игру" можно играть вдвоем. Только россияне занимаются терроризмом и убивают гражданское население. А Украина продвигается вперед и действует согласно международному праву. В Китае, вероятно, тоже за этим следят.

А саму реакцию Китая можно считать больше положительным сигналом для Украины, чем отрицательным. Там не прозвучало, к примеру, призывов, чтобы наше государство не атаковало территорию России.

В целом эта ситуация заставляет Россию нервничать. Россияне не привыкли к войне на своей территории. Они привыкли воевать на чужих землях; уничтожать там людей, инфраструктуру и вообще потенциал других стран. А то, что война идет у них, они не привыкли. Это для россиян является огромным вызовом,

– отметил Джигун.

Обратите внимание! Украина официально не признавала свою причастность к событиям в Курской области.

Не стоит думать, что Китай очень радостно относится к событиям в Курской области. Главное для них – чтобы ни Украина, ни Россия не имели значительных успехов. Китай экономически выигрывает от этой войны. Им невыгодно падение режима Путина.