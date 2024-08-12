Про це 24 Каналу розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, зауваживши що реакція Китаю на події в Курській області є типовою для цієї країни. Вони виважено стежать за ситуацією і не вдаються до різких заяв.

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Про що свідчить реакція Китаю

Як наголосив Джигун, Україна продемонструвала, що в таку "гру" можна грати удвох. Тільки росіяни займаються тероризмом та вбивають цивільне населення. А Україна просувається вперед і діє згідно з міжнародним правом. В Китаї, ймовірно, теж за цим стежать.

А саму реакцію Китаю можна вважати більше позитивним сигналом для України, ніж негативним. Там не пролунало, до прикладу, закликів, аби наша держава не атакувала територію Росії.

Загалом ця ситуація змушує Росію нервуватися. Росіяни не звикли до війни на своїй території. Вони звикли воювати на чужих землях; знищувати там людей, інфраструктуру та загалом потенціал інших країн. А те, що війна точиться у них, вони не звикли. Це для росіян є величезним викликом,

– зауважив Джигун.

Зверніть увагу! Україна офіційно не визнавала свою причетність до подій в Курській області.

Не варто думати, що Китай дуже радісно ставиться до подій в Курській області. Головне для них – аби ні Україна, ні Росія не мали значних успіхів. Китай економічно виграє від цієї війни. Їм невигідне падіння режиму Путіна.