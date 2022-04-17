Генштаб Вооруженных Сил Украины опубликовал сводку по актуальной военной ситуации. Что происходит по всем направлениям по состоянию на 18:00 17 апреля – читайте дальше.

Главное Удары ВСУ по врагу, отсутствие гумкоридоров и обстрелы Харькова: основное за 53 день войны

Ситуация на фронте 17 апреля

На Северском направлении остается возможность применения врагом ДРГ и ракетных ударов с территории России по военной и гражданской инфраструктуре Украины.

На Волынском и Полесском направлениях противник не совершал активных действий.

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают частично блокировать Харьков, пытаются поразить огнем позиции подразделений ВСУ и объекты критической инфраструктуры.

На Донецком и Таврическом направлениях враг активизировал боевые действия, продолжает ракетно-бомбовые обстрелы Мариуполя, в частности, применяя стратегические бомбардировщики Ту-22М3. Также зафиксированы попытки врага штурмовать город в районе морского порта и завода "Азовсталь".

На Южнобужском направлении оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на удержании захваченных позиций. В районе Васильевки, что в Запорожской области, враг зарисовывает буквы "Z" на своей технике и устанавливает украинские флаги – вероятно для осуществления провокаций.

К слову, в Генштабе сообщили, что на отдельных временно оккупированных территориях враг продолжает подготовку для проведения незаконного так называемого "референдума" для создания так называемой "херсонской народной" квазиреспублики.