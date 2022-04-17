Генштаб Збройних Сил України опублікував розлоге зведення щодо актуальної воєнної ситуації. Що відбувається на усіх напрямках станом на 18:00 17 квітня – читайте далі.
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Ситуація на фронті 17 квітня
- На Сіверському напрямку залишається ймовірність застосування ворогом ДРГ та ракетних ударів з території Росії по військовій та цивільній інфраструктурі України.
- На Волинському та Поліському напрямках противник не здійснював активних дій.
- На Слобожанському напрямку окупанти продовжують частково блокувати Харків, намагаються уразити вогнем позиції підрозділів ЗСУ та об'єкти критичної інфраструктури.
- На Донецькому і Таврійському напрямках ворог активізував бойові дії, продовжує ракетно-бомбові обстріли Маріуполя, зокрема, застосовуючи стратегічні бомбардувальники Ту-22М3. Також зафіксовано спроби ворога штурмувати місто у районі морського порту та заводу "Азовсталь".
- На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на утриманні захоплених позицій. У районі Василівки, що у Запорізькій області, ворог замальовує літери "зет" на своїй техніці та встановлює українські прапори – ймовірно, задля здійснення провокацій.
До слова, у Генштабі повідомили, що на окремих тимчасово окупованих територіях ворог продовжує підготовку для проведення незаконного так званого "референдуму" задля утворення так званої "херсонської народної" квазіреспубліки.
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