Такое мнение 24 Канала высказал ветеран, правозащитник и военный Олег Симороз, подчеркнув, что инклюзивность в Украине абсолютно нерегулируемая.

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Как военный оценивает ситуацию с инклюзией в Украине

Недавно ветеран Олег Симороз сменил протезы на коленях на электронные. По его словам, это, конечно, хорошо, но когда нет своих колен, то металлические их не заменят.

Сейчас в Украине много людей, которые пользуются креслами колесными. Раз в неделю и он позволяет себе отдохнуть от протезов и пользуется креслом колесным.

Изменений к лучшему, к сожалению, нет. Я буду немножко пессимистичен. Здесь просто надо понимать, что мы считаем нормой. Норма – это возможность комфортно попасть в любое здание и, как минимум, воспользоваться туалетом,

– отметил военный.

Если ориентироваться даже по Киеву, то столица абсолютно не инклюзивная. Людям с инвалидностью сложно припарковаться на автомобиле в городе и добраться до входа. С частными заведениями и сферой услуг еще сложнее.

"Очень много вопросов, которые вызывают злость. Ведь, например, в ресторанах или кафе в центре Киева ремонты делают чуть ли не ежегодно, но владельцы не додумываются до того, что ширина дверей 60 сантиметров может быть кому-то некомфортна", – отметил Олег Симороз.

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В Украине сфера инклюзивности абсолютно нерегулируемая. Люди с инвалидностью, люди, которые имеют временное или постоянное поражение опорно-двигательного аппарата, мамы с детскими колясками – все эти группы, по словам ветерана, не защищены государством и брошены на произвол судьбы.

Там, где мы хорошо покричали, есть определенные изменения, но глобально все плохо. Как стимулировать соблюдать законодательство? Привлекать к ответственности с наказанием, штрафовать и тому подобное. Этого у нас нет,

– подчеркнул он.

Что необходимо изменить для улучшения ситуации

Олег Симороз считает, что государство должно взять под контроль сферу инклюзивности, урегулировать и прописать четкие правила, как в цивилизованных странах.

В частности, обеспечить на законодательном уровне право на доступность для людей с инвалидностью, которые пользуются креслами колесными, внедрить четкие требования к пандусам, ширины дверей, доступа к туалетам, лестниц, лифтов или электронных пандусов.

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Крупный бизнес и средний бизнес могут это урегулировать самостоятельно.

Конечно, могут быть нюансы с исторической застройкой. В таких случаях может помочь государственный или городской бюджет. Однако нужно обращать внимание и на уровень прибыли этих заведений. Вряд ли фешенебельным ресторанам нужна помощь, учитывая их прибыль,

– добавил он.

После этого, как отметил правозащитник, создаются система штрафов.