Однако вероятность значительных успехов в этом районе остается низкой. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что по состоянию на сегодня ситуация возле Торецка стабилизирована.

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Как дальше может действовать враг неподалеку Торецка

Мусиенко отметил, что Силы обороны имеют превалирующее положение. Высоты контролируются украинской артиллерией, а враг закрепился фактически в не очень благоприятных позициях. Продвижение противника блокируется.

Самое простое, как может действовать враг – пытаться с южного фланга атаковать нашу группировку, которая расположена в районе Клещеевки. Вполне вероятно, что россияне из-под Торецка будут пробовать двигаться на север.

Уже не впервые Россия действовала по такому принципу, когда пыталась замыкать фланги. Именно на этом участке оккупантам необходимо выровнять фронт, это может улучшить их позиции с точки зрения наступления на Часов Яр и Торецк.

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Россияне также могут непосредственно атаковать Торецк и дальше двигаться в сторону Константиновки, а уже оттуда на Часов Яр. Однако для этого пока не прослеживается достаточного количества сил.

Они стремятся срезать выступ, где находятся наши подразделения (Клещеевка, Андреевка – 24 Канал). Выровнять линию фронта, чтобы обеспечивать себе продвижение дальше. Это может быть первоочередной план, учитывая количество войск, которая здесь сосредоточена,

– предположил Александр Мусиенко.

К слову, Генштаб сообщил, что за 30 июня на Торецком направлении враг совершил более семь атак недалеко от населенных пунктов Южное, Северное и Торецк.