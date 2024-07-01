По уточненной информации, за минувшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 3 ракетных удара, с применением 4 ракет, 59 авиационных ударов (суммарно 89 КАБ), совершил почти 4600 обстрелов, 94 из них – из РСЗО.
Авиационным ударам подверглись населенные пункты: Старица, Волчанск, Гурьев Казачок, Липцы, Токаревка Вторая, Веселое, Нескучное, Дергачи, Слобожанское Харьковской области и город Харьков; Сергеевка, Райгородка Луганской области; Серебрянское лесничество; Лиман, Ямполь, Нью-Йорк, Железное, Торецк, Воздвиженка, Миролюбовка, Желанное, Ивановка, Старомайорское Донецкой области; Бургунка Херсонской области; Тамарино Николаевской области.
Удары ВСУ
Авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 2 пункта управления, склад боеприпасов, одно средство ПВО и 16 районов сосредоточения личного состава противника.
Ситуация по направлениям
Ситуация на границе
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.