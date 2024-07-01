Россияне открыли портал в ад

Сейчас в сети опубликовали кадры отработки по врагу. Защитники не оставили врагу ни единого шанса, ведь даже тех оккупантов, которые уцелели, были уничтожены авиабомбами.

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Настоящий портал в ад открыли оккупанты в районе Новомихайловки в Донецкой области – и продолжают заходить в него целыми колоннами,

– прокомментировали в бригаде.

На видео видно, что по боевым машинам противника отработали противотанковыми средствами, минами и FPV-дронами. А уцелевших российских пехотинцев, которые спрятались в одном из домов, смерть настигла благодаря разведывательному дрону, который навел на россиян авиабомбы.

Отражение штурма возле Новомихайловки: видео

По врагу отработали авиабомбой

Тип авиабомбы, которой наносили удары по позиции противника, неизвестен.

"Часть россиян оказалась удивительно живучей – и смогла укрыться в одном из домов. Но украинская авиация, что нас поддерживает, не оставила захватчикам ни единого шанса. Точно в цель", – говорится в сообщении десантников.

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины все чаще применяют высокоточные авиабомбы против скоплений российской пехоты.