За уточненою інформацією, за минулу добу ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 3 ракетних удари, із застосуванням 4 ракет, 59 авіаційних ударів (сумарно 89 КАБ), здійснив майже 4600 обстрілів, 94 із них – з РСЗВ.
Авіаційних ударів зазнали населені пункти: Стариця, Вовчанськ, Гур'їв Козачок, Липці, Токарівка Друга, Веселе, Нескучне, Дергачі, Слобожанське Харківської області та місто Харків; Сергіївка, Райгородка Луганської області; Серебрянське лісництво; Лиман, Ямпіль, Нью-Йорк, Залізне, Торецьк, Воздвиженка, Миролюбівка, Желанне, Іванівка, Старомайорське Донецької області; Бургунка Херсонської області; Тамарино Миколаївської області.
Удари ЗСУ
Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, один засіб ППО та 16 районів зосередження особового складу противника.
Ситуація по напрямках
Ситуація на прикордонні
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території Росії, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.