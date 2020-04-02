Какова реальная ситуация с коронавирусом на оккупированном Донбассе: комментарий эксперта

На сегодняшний день, в "ЛНР" и "ДНР" официально зафиксировано по одному больному коронавирусом. Но проследить тенденцию распространения этой смертельной болезни можно исключительно по заявлениям официальных представителей так называемой "ЛНР".

Реальную ситуацию на оккупированном Донбассе сейчас не знает никто. Эти данные фактически засекречены. Такое мнение в эфире программы "Утро на 24" высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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По его словам, оккупационные власти так называемых республик распорядились оформлять всех пациентов с подозрениями на коронавирус как ОРВИ или ОРЗ.

Главный врач санэпидемиологической службы так называемой республики 13 марта 2020 года заявил, что на обсервации находилось 13 человек. Буквально за неделю, по информации, было 54 человека, причем 22 – официально поместили в больницу,

– заявил Снегирев.

Также он добавил, что тенденцию распространения коронавируса спрятать невозможно, поскольку 29 марта 2020 года "ЛНР" опубликовало информацию о 220 подозрениях на коронавирус, впоследствии появилась информация о 270 людях.



Дмитрий Снегирев / Фото Главред

На вопрос ведущего, существует ли опасность, что вспышка COVID-19 с оккупированных территорий перекинется на другую территорию Украины, эксперт ответил, что такие тенденции уже прослеживаются, поскольку есть незаконные переправы вблизи поселка Желтое и есть КПВВ, где осуществляется пропуск с оккупированных территорий по спецпропускам.



Как избежать коронавируса / инфографика 24 канала

Эксперт отметил, что на территории "ЛНР" сейчас есть 6 пунктов приема больных. И добавил, что житель оккупированной территории, у которого подтвердили коронавирус, прибыл не из Москвы. Еще 1 пораженный коронавирусом сейчас находится под наблюдением украинских врачей на территории, контролируемой ВСУ в Луганской области.

Важно! По состоянию на 2 апреля в Украине 804 подтвержденных случая COVID-19. Из них 20 летальных, 13 человек – выздоровели.