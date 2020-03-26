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      Коронавирус на Донбассе: военным начали делать тесты – видео

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      Бойцов ООС начали проверять на заражение коронавирусом для того, чтобы предотвратить распространение болезни. По состоянию на утро 26 марта коронавирус среди украинских военных не зафиксирован.

      На Донбасс уже поступило около 1000 тестов на виявленя болезни, а также более сотни экспресс-тестов, сообщили в пресс-штабе ООС.

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      Представитель благотворительного фонда Андрей Рымарук рассказал, что каждый вечер тесты будут отправлять в Киев для выяснения результатов.

      Военный Богдан считает, что эффективная борьба с болезнью – это своевременное ее выявление.

      Тестирование необходимо в особенности для тех военных, которые имеют широкое поле контакта с гражданскими и другими военными,
      – добавил Богдан.

      Как военным делают тесты на коронавирус: смотрите видео

       
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      Как отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала
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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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