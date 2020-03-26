Коронавірус на Донбасі: військовим почали робити тести – відео

Бійців ООС почали перевіряти на зараження коронавірусом для того, щоб запобігти поширенню хвороби. Станом на ранок 26 березня коронавірусу серед українських військових не зафіксовано.

На Донбас уже надійшло близько 1000 тестів на виявленя хвороби, а також більше сотні експрес-тестів, повідомили у пресштабі ООС.

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Представник благодійного фонду Андрій Римарук розповів, що кожного вечора тести відправлятимуть у Київ для з’ясування результатів.

Військовий Богдан вважає, що ефективна боротьба з хворобою – це своєчасне її виявлення.

Тестування необхідне особливо для тих військових, які мають широке поле контакту з цивільними та іншими військовими,

– додав Богдан.

Як військовим роблять тести на коронавірус: дивіться відео