Яка реальна ситуація з коронавірусом на окупованому Донбасі: коментар експерта

На сьогоднішній день, в "ЛНР" і "ДНР" офіційно зафіксовано по одному хворому на коронавірус. Але прослідкувати тенденцію поширення цієї смертельної хвороби можна виключно із заяв офіційних представників так званої "ЛНР".

Реальну ситуацію на окупованому Донбасі зараз не знає ніхто. Ці дані фактично засекречені. Таку думку в ефірі програми "Ранок на 24" висловив військовий експерт Дмитро Снєгірьов.

До теми Військових на Донбасі перевіряють на коронавірус: результати тестів

За його словами, окупаційна влада так званих республік розпорядилася оформлювати всіх пацієнтів з підозрами на коронавірус як ГРВІ або ГРЗ.

Головний лікар санепідеміологічної служби так званої республіки 13 березня 2020 року заявив, що на обсервації перебувало 13 осіб. Буквально за тиждень, за інформацією було 54 особи, при чому, 22 – офіційно помістили в лікарню,

– заявив Снєгірьов.

Також він додав, що тенденцію поширення коронавірусу сховати неможливо, оскільки 29 березня 2020 року "ЛНР" опублікувало інформацію про 220 підозр на коронавірус, згодом з'явилась інформація про 270 людей.



Дмитро Снєгирьов / Фото Главред

На запитання ведучого, чи існує небезпека, що спалах COVID-19 з окупованих територій перекинеться на іншу територію України, експерт відповів, що такі тенденції вже прослідковуються, оскільки є незаконні переправи поблизу селища Жовте та є КПВВ, де здійснюється пропуск з окупованих територій за спецперепустками.



Як уникнути коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Експерт наголосив, що на території "ЛНР" зараз є 6 пунктів прийому хворих. І додав, що житель окупованої території, у якого підтвердили коронавірус, прибув не з Москви. Ще 1 уражений коронавірусом зараз перебуває під наглядом українських лікарів на території, контрольованій ЗСУ у Луганській області.

Важливо! Станом на 2 квітня в Україні є 804 підтверджених випадків COVID-19. З них 20 летальних, 13 людей – одужали.