За законопроект до сих пор не проголосовали, ведь политик запугал Республиканскую партию, члены которой также должны пройти праймериз. Российский публицист из США Андрей Пионтковский рассказал 24 Каналу, как Трамп относится к помощи Украине и одобрят ли ее вообще в Конгрессе.

Советуем прочитать Колючая проволока Трампа: что не так с историей о "войне в Техасе" и массовом вторжении мигрантов

Добрый Трамп – иллюзия

Российский публицист вспомнил, что недавно Дональд Трамп предложил предоставлять Украине кредиты, а не военную помощь. К этому мнению впоследствии присоединился сенатор-республиканец Линдси Грэм, одновременно который неоднократно заявлял, что Украина – это партнер, о котором он мечтал. Разговоры о "предоставлении кредитов" не просто так звучат, таким образом экс-президент США стремится отменить голосование о выделении средств нашему государству в Палате Представителей.

Спикер Республиканской партии Майк Джонсон, который отказался выносить законопроект на голосование, также повторяет, что "я за Украину", но прежде всего он занимается вопросом безопасности на границе с Мексикой. Джонсон более трех месяцев использовал "демагогию границы", впоследствии демократы пошли на компромисс и вместе с республиканцами достигли этого проекта, но опять-таки Трамп запретил за него голосовать.

Иллюзия, которая прозвучала в Украине, что может Трамп хороший – нет вариантов. 5 месяцев Украина не получает одобрения благодаря деятельности одного человека. Большинство республиканцев "за", и если бы закон поставили на голосование, его бы одобрили, но Трамп их запугал. Он запугал Джонсона, что если пакет поставят на голосование, то трамписты выбросят его из спикеров,

– подчеркнул Пионтковский.

Альтернативные варианты

Поэтому, по мнению Андрея Пионтковского, возможны 2 сценария для одобрения помощи Украине:

республиканцы и демократы обдумывают применение discharge petition – это процедура, которая позволяет добиться голосования без согласования спикера. Нужно собрать подписи 218 членов Палаты представителей. Демократы уже имеют 213 голосов, поэтому для успеха им нужно заручиться поддержкой нескольких республиканцев;

во второй половине марта в Конгрессе США могут представить альтернативный законопроект о финансировании помощи Украине. Руководитель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол, который работает над пакетом иностранной помощи с деньгами для Украины и рубежом, выразил уверенность, что законопроект будет рассмотрен после того, как 22 марта будет завершено государственное финансирование.

Если хотите мой прогноз, то в конце концов, я думаю, что закон будет принят. Но это не отменяет провала всей американской политической системы. Администрация Байдена несет серьезную ответственность за то, что дотянули до такой ситуации. Два года назад Трамп еще не владел положением в Республиканской партии. Тогда всегда более 100 человек голосовали за помощь Украине,

– резюмировал российский публицист из США.

Военная помощь от США