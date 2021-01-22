Тяжелый, однако динамика – положительная: каково состояние избитого украинского юноши во Франции
В Париже 15 января неизвестные жестоко избили украинского подростка. 15-летний парень сейчас находится в коме. Связь с родными пострадавшего поддерживают украинские дипломаты.
Парня попытаются вывести из искусственной комы
Состояние парня – тяжелое, однако медики зафиксировали улучшение. Об этом сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко в твиттере.
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Обнадеживающие новости о юноше Юрии. Как сообщил во время встречи с консулом заведующий реанимационным отделением госпиталя Некер, состояние тяжелое, но есть положительная динамика,
– написал Омельченко.
Как отметил дипломат, вскоре врачи планируют выводить пациента из состояния искусственной комы. Уже тогда с пострадавшим юношей будут проводить дальнейшую реабилитацию.
Что известно об избиении 15-летнего Юрия
Отметим, что напали на группу студентов, которые возвращались из колледжа, неподалеку от Эйфелевой башни. Неизвестным удалось поймать только Юрия. Били его битами и металлическими палками.
У парня пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.
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