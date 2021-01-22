В Париже 15 января неизвестные жестоко избили украинского подростка. 15-летний парень сейчас находится в коме. Связь с родными пострадавшего поддерживают украинские дипломаты.

Парня попытаются вывести из искусственной комы

Состояние парня – тяжелое, однако медики зафиксировали улучшение. Об этом сообщил посол Украины во Франции Вадим Омельченко в твиттере.

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Обнадеживающие новости о юноше Юрии. Как сообщил во время встречи с консулом заведующий реанимационным отделением госпиталя Некер, состояние тяжелое, но есть положительная динамика,

– написал Омельченко.

Как отметил дипломат, вскоре врачи планируют выводить пациента из состояния искусственной комы. Уже тогда с пострадавшим юношей будут проводить дальнейшую реабилитацию.

Обнадійливі новини про юнака Юрія.Як повідомив під час зустрічі з консулом Завідувач реанімаційного відділення госпіталю Некер, стан важкий, але є позитивна динаміка.Лікарі планують розпочати процес виведення зі штучної коми для подальшої реабілітації.Бажаємо швидкого одужання! — Vadym Omelchenko (@OmelchenkoVadym) January 22, 2021

Что известно об избиении 15-летнего Юрия

Отметим, что напали на группу студентов, которые возвращались из колледжа, неподалеку от Эйфелевой башни. Неизвестным удалось поймать только Юрия. Били его битами и металлическими палками.

У парня пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.

Важно! Украинский МИД обратился в прокуратуру Парижа с официальным запросом. Также дипломаты находятся на связи с родными парня.