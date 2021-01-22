У Парижі 15 січня невідомі жорстоко побили українського підлітка. 15-річний хлопець наразі перебуває у комі. Зв'язок з рідними потерпілого підтримують українські дипломати.

Хлопця спробують вивести зі штучної коми

Стан хлопця – важкий, проте медики зафіксували покращення. Про це повідомив посол України у Франції Вадим Омельченко у твіттері.

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Обнадійливі новини про юнака Юрія. Як повідомив під час зустрічі з консулом завідувач реанімаційним відділенням госпіталю Некер, стан важкий, але є позитивна динаміка,

– написав Омельченко.

Як зазначив дипломат, незабаром лікарі планують виводити пацієнта зі стану штучної коми. Вже тоді з потерпілим юнаком проводитимуть подальшу реабілітацію.

Обнадійливі новини про юнака Юрія.Як повідомив під час зустрічі з консулом Завідувач реанімаційного відділення госпіталю Некер, стан важкий, але є позитивна динаміка.Лікарі планують розпочати процес виведення зі штучної коми для подальшої реабілітації.Бажаємо швидкого одужання! — Vadym Omelchenko (@OmelchenkoVadym) January 22, 2021

Що відомо про побиття 15-річного Юрія

Зазначимо, що напали на групу студентів, які повертались з коледжу, неподалік від Ейфелевої вежі. Невідомим вдалось піймати лише Юрія. Били його битами та металевими палицями.

У хлопця пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.

Важливо! Українське МЗС звернулось до прокуратури Парижа з офіційним запитом. Також дипломати перебувають на зв'язку з рідними хлопця.