Важкий, проте динаміка – позитивна: який стан побитого українського юнака у Франції
У Парижі 15 січня невідомі жорстоко побили українського підлітка. 15-річний хлопець наразі перебуває у комі. Зв'язок з рідними потерпілого підтримують українські дипломати.
Хлопця спробують вивести зі штучної коми
Стан хлопця – важкий, проте медики зафіксували покращення. Про це повідомив посол України у Франції Вадим Омельченко у твіттері.
До теми У Парижі жорстоко побили 15-річного українця: в якому стані хлопець – фото
Обнадійливі новини про юнака Юрія. Як повідомив під час зустрічі з консулом завідувач реанімаційним відділенням госпіталю Некер, стан важкий, але є позитивна динаміка,
– написав Омельченко.
Як зазначив дипломат, незабаром лікарі планують виводити пацієнта зі стану штучної коми. Вже тоді з потерпілим юнаком проводитимуть подальшу реабілітацію.
Що відомо про побиття 15-річного Юрія
Зазначимо, що напали на групу студентів, які повертались з коледжу, неподалік від Ейфелевої вежі. Невідомим вдалось піймати лише Юрія. Били його битами та металевими палицями.
У хлопця пробитий череп, множинні переломи рук, ребер, ножові поранення, травма очей.
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