Объемы незаконных вырубок в Украине за год выросли в 7 раз. Теперь они составляют почти 120 тысяч кубометров. В сети появились фото последствий вырубки лесов – они неприятно поражают.

Во Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой в Фейсбуке Dronarium обнародовали фото последствий массовой вырубки лесов в Карпатах.

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Карпаты давно уже осваивают предприимчивые желудки без страха и совести. Карпаты, которые лысеют с невероятной скоростью,

– говорится в сообщении.

Там также отметили, что за один год объемы незаконных рубок в Украине выросли в семь раз и пока достигли почти 120 тысяч кубометров.

Как выглядят Карпаты после вырубки лесов: Фото Dronarium Ukraine

Массовая вырубка лесов в Украине: что известно