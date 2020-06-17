Каковы последствия массовой вырубки лесов: фото "лысых" Карпат
Объемы незаконных вырубок в Украине за год выросли в 7 раз. Теперь они составляют почти 120 тысяч кубометров. В сети появились фото последствий вырубки лесов – они неприятно поражают.
Во Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой в Фейсбуке Dronarium обнародовали фото последствий массовой вырубки лесов в Карпатах.
Читайте также В Карпатах спасли более 20 туристов с детьми: они попали в водяную ловушку
Карпаты давно уже осваивают предприимчивые желудки без страха и совести. Карпаты, которые лысеют с невероятной скоростью,
– говорится в сообщении.
Там также отметили, что за один год объемы незаконных рубок в Украине выросли в семь раз и пока достигли почти 120 тысяч кубометров.
Как выглядят Карпаты после вырубки лесов: Фото Dronarium Ukraine
Массовая вырубка лесов в Украине: что известно
- Тотальная вырубка лесов в Украине – давняя проблема, однако ежегодно ее масштабы только растут.
- Больше всего страдают Карпаты, леса в Житомирской, Ровненской и Волынской областях.
- Вырубка оказывает пагубное влияние на экологию.
- В конце 2019 года Верховная Рада приняла закон, которым предусмотрен запрет на сплошную вырубку лесов в Карпатах. Однако его критикуют, мол документ на самом деле упрощает рубку древесины.