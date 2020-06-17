Якими є наслідки масової вирубки лісів: фото "лисих" Карпат
Обсяги незаконних вирубок в Україні за рік зросли у 7 разів. Тепер вони становлять майже 120 тисяч кубометрів. У мережі з’явилися фото наслідків вирубки лісів – вони неприємно вражають.
У Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухою у фейсбуці Dronarium оприлюднили фото наслідків масової вирубки лісів у Карпатах.
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Карпати давно вже освоюють заповзятливі шлунки без страху і совісті. Карпати, які лисіють з неймовірною швидкістю, – йдеться у повідомленні.
Там також зазначили, що за один рік обсяги незаконних рубок в Україні зросли в сім разів та наразі сягнули майже 120 тисяч кубометрів.
Як виглядають Карпати після вирубки лісів: Фото Dronarium Ukraine
Масова вирубка лісів в Україні: що відомо
- Тотальна вирубка лісів в Україні – давня проблема, однаку щороку її масштаби лише зростають.
- Найбільше страждають Карпати, ліси в Житомирській, Рівненській та Волинській областях.
- Вирубка має згубний вплив на екологію.
- Наприкінці 2019 року Верховна Рада прийняла закон, яким передбачена заборона на суцільну вирубку лісів в Карпатах. Однак його критикують, мовляв документ насправді спрощує рубку деревини.