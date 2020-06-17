Обсяги незаконних вирубок в Україні за рік зросли у 7 разів. Тепер вони становлять майже 120 тисяч кубометрів. У мережі з’явилися фото наслідків вирубки лісів – вони неприємно вражають.

У Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухою у фейсбуці Dronarium оприлюднили фото наслідків масової вирубки лісів у Карпатах.

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Карпати давно вже освоюють заповзятливі шлунки без страху і совісті. Карпати, які лисіють з неймовірною швидкістю, – йдеться у повідомленні.

Там також зазначили, що за один рік обсяги незаконних рубок в Україні зросли в сім разів та наразі сягнули майже 120 тисяч кубометрів.

Як виглядають Карпати після вирубки лісів: Фото Dronarium Ukraine

Масова вирубка лісів в Україні: що відомо