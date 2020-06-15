У Карпатах через раптове підняття рівня води в річці Манявка застрягла туристична група. Серед них і чимало дітей.

Спочатку рятувальники отримали повідомлення, що в селі Манява (Івано-Франківська область) застрягла туристична група з 18 осіб, в тому числі 3 дітей. Сталося це ввечері 14 червня. Тож на їх порятунок відправилися 5 рятувальників на 2 одиницях техніки, в тому числі снігоболотоході "Богун", розповіли у ДСНС.

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Та вже по прибутті на місце, виявилося, що є дві групи туристів – одна складається з десяти осіб, в тому числі троє дітей, які перебувають в одному автомобілі. Ще одна група туристів – 12 осіб (і теж серед них троє дітей), на 4 квадроциклах перебуває неподалік.

Карта села Манява, де застрягли туристи

Через високий рівень води в притоках річки застосувати снігоболотохід тимчасово не було можливо. Тому рятувальники здійснювали переправу через першу притоку ріки за допомогою рятувальних мотузок.

Лише під ранок 15 червня рятувальники за допомогою вантажного автомобіля рятувальники переправили через водні перешкоди першу групу туристів десяти осіб.

На даний час вивчається питання можливості виведення іншої групи іншими обхідними шляхами, оскільки водна перешкода перед ними занадто велика для використання транспорту.