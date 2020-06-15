В Карпатах из-за внезапного поднятия уровня воды в реке Манявка застряла туристическая группа. Среди них и немало детей.

Сначала спасатели получили сообщение, что в селе Манява (Ивано-Франковская область) застряла туристическая группа из 18 человек, в том числе 3 детей. Произошло это вечером 14 июня. Поэтому на их спасение отправились 5 спасателей на 2 единицах техники, в том числе снегоболотоходе "Богун", рассказали в ГСЧС.

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И уже по прибытии на место, оказалось, что есть две группы туристов – одна состоит из десяти человек, в том числе трое детей, которые находятся в одном автомобиле. Еще одна группа туристов – 12 человек (и тоже среди них трое детей), на 4 квадроциклах находится неподалеку.

Карта села Манява, где застряли туристы

Из-за высокого уровеня воды в притоках реки применить снегоболотоход временно не было возможно. Поэтому спасатели осуществляли переправу через первый приток реки с помощью спасательных веревок.

Лишь под утро 15 июня спасатели при помощи грузового автомобиля переправили через водные преграды первую группу туристов из десяти человек.

В настоящее время изучается вопрос возможности вывода другой группы другими окольными путями, поскольку водная преграда перед ними слишком велика для использования транспорта.