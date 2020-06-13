На Ровненщине погибла 11-летняя девочка. В нее попала деталь от грузовика, проезжавшего рядом. Девочка в это время была с мамой у магазина.

Смертельный инцидент произошел 12 июня около 13:00 в селе Новоречица, что в Ровненской области, сообщили в полиции.

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Карта села Новоречица, где произошла трагедия

Во время движения грузового автомобиля "УРАЛ-4320", который был нагружен древесиной, отпало бортовое кольцо диска колеса. Деталь отлетела ориентировочно на 20 метров и ударила 11-летнюю девочку. Ребенок вместе с матерью стоял у магазина, расположенного у дороги.



У грузовика во время движения отпало бортовое кольцо диска колеса / фото Нацполиции

Девочка получила тяжелые травмы. Местные жители вызвали скорую. Но чтобы не терять время, девочку на автомобиле отправили на встречу скорой. Однако жизнь ребенку спасти не удалось: медики лишь констатировали ее смерть



Девочка была с мамой у магазина, когда в нее попала деталь грузовика / фото Нацполиции

По данным полиции, водитель грузовика – 24-летний житель села Морочное – согласно освидетельствованию был трезв.

У 31-летней матери осталось двое младших детей.