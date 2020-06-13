На Рівненщині загинула 11-літня дівчинка. В неї влучила деталь від вантажівки, яка проїжджала поруч. Дівчинка в цей час була з мамою біля магазину.

Смертельний інцидент трапився 12 червня близько 13:00 у селі Новорічиця, що у Рівненській області, повідомили у поліції.

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Карта села Новорічне, де сталася трагедія

Під час руху вантажного автомобіля "УРАЛ-4320", який був навантажений деревиною, відпало бортове кільце диску колеса. Деталь відлетіла орієнтовно на 20 метрів та вдарила 11-річну дівчинку. Дитина разом із матір’ю стояли біля магазину, що розташований при дорозі.



У вантажівки під час руху відпало бортове кільце диску колеса / фото Нацполіції

Дівчинка отримала важкі травми. Місцеві мешканці викликали швидку. Але щоб не втрачати час, дівчинку на автомобілі відправили на зустріч швидкій. Однак, життя дитині врятувати не вдалося: медики лише констатували її смерть



Дівчинка була з мамою біля магазину, коли в неї влучила деталь вантажівки / фото Нацполіції

За даними поліції, водій вантажівки – 24-річного жителя села Морочне – відповідно до освідування був тверезий.

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