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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Каковы будут дальнейшие шаги РФ: предположение Бессмертного

      78 Читати новину українською
      Обмен пленными
      Обмен пленными / 24 канал

      Наконец состоялся долгожданный обмен пленными между Украиной и Россией. Его осуществили по схеме "35 на 35". Однако множество вопросов остались без ответа. О том, чего ожидать от РФ и вернут ли Украине ее катера, которые Россия захватила вместе с моряками, – читайте дальше.

      Дипломат и политик Роман Бессмертный в прямом эфире 24 канала процитировал Президента США Дональда Трампа, мол, эта хорошая новость может привести к сложному разговору во время встречи в нормандском формате. Якобы Россия повезет на встречу предложение Зеленскому сесть за стол переговоров с лидарами псевдореспублик Пушилиным и Пасечником.

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      Он добавил, что на поверхности лежит три экзамена, с которыми придется столкнуться Украине.

      Я разделяю действующую ситуацию, в которой Россия освобождала, а Украина должна менять тех, кого она освободила. Если это заслуга, то исключительно Зеленского. Я разделяю счастье в семьях и проблемы, которые будут возникать дальше,
      – заявил Бессмертный.

      Роман считает, что взят курс на дискредитацию Зеленского, как президента. Параллельно будет идти процедура банкротизации Украины через механизмы, связанные с решением проблем на Донбассе. Политик подчеркнул, что Украина сползает к тому, что будет трактовать войну на Донбассе как внутреннюю, что является очень опасным.

      Смотрите полное видео интервью с Романом Бессмертным о дальнейших шагах РФ:

      Что известно о возвращении украинских пленных?
      Пленные Россией украинцы вернулись – 7 сентября около 14:00 самолет с ними приземлился в киевском "Борисполе". Моряков, которых Россия захватила в ноябре 2018 года, а также другие пленников Кремля обменяли по схеме "35 на 35". Этому предшествовал острый период переговоров.

      Все, что известно об обмене пленными читайте в материале 24 канала.

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      Теги: Украина – Россия Обмен пленными Новости Украины Владимир Зеленский Украинцы в плену РФ Роман Бессмертный
      Источник: 24 канал
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