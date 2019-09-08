Каковы будут дальнейшие шаги РФ: предположение Бессмертного

Наконец состоялся долгожданный обмен пленными между Украиной и Россией. Его осуществили по схеме "35 на 35". Однако множество вопросов остались без ответа. О том, чего ожидать от РФ и вернут ли Украине ее катера, которые Россия захватила вместе с моряками, – читайте дальше.

Дипломат и политик Роман Бессмертный в прямом эфире 24 канала процитировал Президента США Дональда Трампа, мол, эта хорошая новость может привести к сложному разговору во время встречи в нормандском формате. Якобы Россия повезет на встречу предложение Зеленскому сесть за стол переговоров с лидарами псевдореспублик Пушилиным и Пасечником.

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Он добавил, что на поверхности лежит три экзамена, с которыми придется столкнуться Украине.

Я разделяю действующую ситуацию, в которой Россия освобождала, а Украина должна менять тех, кого она освободила. Если это заслуга, то исключительно Зеленского. Я разделяю счастье в семьях и проблемы, которые будут возникать дальше,

– заявил Бессмертный.

Роман считает, что взят курс на дискредитацию Зеленского, как президента. Параллельно будет идти процедура банкротизации Украины через механизмы, связанные с решением проблем на Донбассе. Политик подчеркнул, что Украина сползает к тому, что будет трактовать войну на Донбассе как внутреннюю, что является очень опасным.

Смотрите полное видео интервью с Романом Бессмертным о дальнейших шагах РФ:

Что известно о возвращении украинских пленных?

Пленные Россией украинцы вернулись – 7 сентября около 14:00 самолет с ними приземлился в киевском "Борисполе". Моряков, которых Россия захватила в ноябре 2018 года, а также другие пленников Кремля обменяли по схеме "35 на 35". Этому предшествовал острый период переговоров.

Все, что известно об обмене пленными читайте в материале 24 канала.