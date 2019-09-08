Які будуть подальші кроки РФ: припущення Безсмертного

Нарешті відбувся довгоочікуваний обмін полоненими між Україною та Росією. Його здійснили за схемою "35 на 35". Однак безліч питань залишилися без відповіді. Про те, чого очікувати від РФ та чи повернуть Україні її катера, які Росія захопила разом з моряками, – читайте далі.

Дипломат та політик Роман Безсмертний у прямому ефірі 24 каналу процитував Президента США Дональда Трампа, мовляв, ця добра новина може призвести до складної розмови під час зустрічі у нормандському форматі. Нібито Росія повезе на зустріч пропозицію Зеленському сісти за стіл переговорів з лідарами псевдореспублік Пушиліним та Пасічником.

Читайте також: Зеленський знову мав телефонну розмову з Путіним: про що домовилися

Він додав, що на поверхні лежить три екзамени, з якими доведеться зіштовхнутися Україні.

Я розділяю чинну ситуацію, в якій Росія звільняла, а Україна мала б міняти тих, кого вона звільнила. Якщо це заслуга, то винятково Зеленського. Я розділяю щастя у сім'ях і проблеми, які виникатимуть далі,

– заявив Безсмертний.

Роман вважає, що взято курс на дискредитацію Зеленського, як президента. Паралельно буде йти процедура банкрутизації України через механізми, що пов'язані з розв'язанням проблем на Донбасі. Політик наголосив, що Україна сповзає до того, що буде трактувати війну на Донбасі, як внутрішню, що є дуже небезпечним.

Дивіться повне відео інтерв'ю з Романом Безсмертним про подальші кроки РФ:

Що відомо про повернення українських полонених?Полонені Росією українці повернулись – 7 вересня близько 14:00 літак із ними приземлився у київському "Борисполі". Моряків, яких Росія захопила у листопаді 2018 року, а також інші бранців Кремля обміняли за схемою "35 на 35". Цьому передував гострий період переговорів.

Все, що відомо про обмін полоненими – читайте у матеріалі 24 каналу.