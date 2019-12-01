Каковы потери боевиков на Донбассе в ноябре

В случае опасности воины ВСУ дают адекватный ответ пророссийским боевикам, которые не прекращают обстреливать украинские позиции. В целом за ноябрь 2019 года потери оккупантов – 107 человек.

Из них ликвидировали 41 врага, об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

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Еще 66 боевиков – санитарные потери врага.

В случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп украинские военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику,

– отмечают в штабе.

Оккупанты не прекращают нарушать режим прекращения огня – каждый день лупят по украинским позициям, в том числе – из запрещенного оружия. Из-за действий врага украинские военные теряют жизни и получают травмы.

Боевики нарушают и другие договоренности. В частности, на временно оккупированных территориях продолжают усиливать передовые позиции. Применяют мины, изъятые в районах разведения войск.



Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала