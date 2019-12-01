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      ЕВРО-2020 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Каковы потери боевиков на Донбассе в ноябре

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      В штабе ООС рассказали о потерях боевиков за ноябрь / Getty Images

      В случае опасности воины ВСУ дают адекватный ответ пророссийским боевикам, которые не прекращают обстреливать украинские позиции. В целом за ноябрь 2019 года потери оккупантов – 107 человек.

      Из них ликвидировали 41 врага, об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

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      Еще 66 боевиков – санитарные потери врага.

      В случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп украинские военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику,
      – отмечают в штабе.

      Оккупанты не прекращают нарушать режим прекращения огня – каждый день лупят по украинским позициям, в том числе – из запрещенного оружия. Из-за действий врага украинские военные теряют жизни и получают травмы.

      Боевики нарушают и другие договоренности. В частности, на временно оккупированных территориях продолжают усиливать передовые позиции. Применяют мины, изъятые в районах разведения войск.

      карта окупованих територій Донбасу мапа ОРДЛО
      Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Новости политики
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