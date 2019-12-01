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      ЄВРО-2020 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      В ООС розповіли про втрати бойовиків на Донбасі у листопаді

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      У штабі ООС розповіли про втрати бойовиків за листопад / Getty Images

      У разі небезпеки воїни ЗСУ дають адекватну відповідь проросійським бойовикам, які не припиняють обстрілювати українські позиції. Загалом за листопад 2019 року втрати окупантів – 107 осіб.

      Із них ліквідували 41 ворога, про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.

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      Ще 66 бойовиків – санітарні втрати ворога.

      У разі загрози життю та здоров'ю, спроб захоплення територій або проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп українські військовослужбовці дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику,
      – зазначають у штабі.

      Окупанти не припиняють порушувати режим припинення вогню – кожного дня гатять по українських позиціях, у тому числі – із забороненої зброї. Через дії ворога українські військові втрачають життя та отримують травми. 

      Бойовики порушують інші домовленості. Зокрема, на тимчасово окупованих територіях продовжують посилювати передові позиції. Застосовують міни, вилучені у районах розведення військ.

      карта окупованих територій Донбасу мапа ОРДЛО
      Карта окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики
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