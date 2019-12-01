В ООС розповіли про втрати бойовиків на Донбасі у листопаді

У разі небезпеки воїни ЗСУ дають адекватну відповідь проросійським бойовикам, які не припиняють обстрілювати українські позиції. Загалом за листопад 2019 року втрати окупантів – 107 осіб.

Із них ліквідували 41 ворога, про це повідомляє пресцентр штабу Операції об'єднаних сил.

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Ще 66 бойовиків – санітарні втрати ворога.

У разі загрози життю та здоров'ю, спроб захоплення територій або проникнення ворожих диверсійно-розвідувальних груп українські військовослужбовці дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику,

– зазначають у штабі.

Окупанти не припиняють порушувати режим припинення вогню – кожного дня гатять по українських позиціях, у тому числі – із забороненої зброї. Через дії ворога українські військові втрачають життя та отримують травми.

Бойовики порушують інші домовленості. Зокрема, на тимчасово окупованих територіях продовжують посилювати передові позиції. Застосовують міни, вилучені у районах розведення військ.



Карта окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу