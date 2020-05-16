Какую ложь рассказала Поклонская Гордону: исследование журналистов
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа спросил: "Почему Поклонская получила возможность лгать и говорить чушь на всю Украину?". Журналисты внимательно посмотрели все 3 часа интервью Гордона с Поклонской и выяснили где и почему она сказала неправду.
Об этом идет речь в свежем выпуске "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы".
Также в программе:
В водохранилищах Крыма запасов воды в половину меньше, чем в 2019 году. Из-за этого в Севастополе уже ввели режим экономии.
Депортация или геноцид крымских татар.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин
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