Яку неправду розповіла Поклонська Гордону: дослідження журналістів
Голова Меджлісу кримськотатарського народу запитав: "Чому Поклонська отримала можливість брехати і говорити нісенітницю на всю Україну?". Журналісти уважно подивилися всі 3 години інтерв'ю Гордона з Поклонською та з'ясували де і чому вона сказала неправду.
Про це йдеться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи".
Також у програмі:
У водосховищах Криму запасів води в половину менше, аніж у 2019 році. Через це у Севастополі вже запровадили режим економії.
Депортація чи геноцид кримських татар.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин
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