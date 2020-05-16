Яку неправду розповіла Поклонська Гордону: дослідження журналістів

Голова Меджлісу кримськотатарського народу запитав: "Чому Поклонська отримала можливість брехати і говорити нісенітницю на всю Україну?". Журналісти уважно подивилися всі 3 години інтерв'ю Гордона з Поклонською та з'ясували де і чому вона сказала неправду.

Про це йдеться у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи". Також у програмі: У водосховищах Криму запасів води в половину менше, аніж у 2019 році. Через це у Севастополі вже запровадили режим економії. Депортація чи геноцид кримських татар. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин