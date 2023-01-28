Об этом в эфире телемарафона заявил Евгений Ерин – начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, пишет 24 Канал. Он объяснил, какую опасность для Украины представляют аэродромы в оккупированном Крыму.
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Как Россия использует аэродромы в Крыму
По словам Ерина, российская авиация, базирующаяся на аэродромах Крыма, представляет такую же опасность, что и авиация оккупантов на территории России, возле Каспийского моря, а также дальняя авиация, которая может действовать за тысячи километров.
Ерин подчеркнул, что крымские аэродромы используются Россией не только для нанесения ракетных ударов. Также, как говорит спикер Сил обороны, россияне используют их как транспортный источник логистического обеспечения, которым оккупанты могут пополнять свои запасы и осуществлять ротацию сил.
Россия переместила авиацию после "хлопка" в Крыму
- Долгое время на Западе считалось, что украинские атаки по Крыму могут привести к эскалации конфликта. Однако в конце лета война добралась и до Крыма.
- В частности, серия взрывов на оккупированных аэродромах заставила Россию перебросить часть своей авиации и действовать осторожнее. Кроме того, в октябре был серьезно поврежден Крымский мост. Но Россия так и не ответила эскалацией, в частности угрозы ядерным оружием остались только словами.
- Со временем союзники Украины начали сходиться во мнении, что наша страна имеет право освободить Крым военным путем. Президент Владимир Зеленский открыто попросил партнеров предоставить дальнобойное оружие.
- Также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснял, что если Силы обороны вернут контроль над Мелитополем, то смогут достать оккупантов в Крыму. Эксперты отмечают, что российская оборона может посыпаться, если Украина вернет Мелитополь.
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