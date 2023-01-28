Об этом в эфире телемарафона заявил Евгений Ерин – начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, пишет 24 Канал. Он объяснил, какую опасность для Украины представляют аэродромы в оккупированном Крыму.

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Как Россия использует аэродромы в Крыму

По словам Ерина, российская авиация, базирующаяся на аэродромах Крыма, представляет такую же опасность, что и авиация оккупантов на территории России, возле Каспийского моря, а также дальняя авиация, которая может действовать за тысячи километров.

Ерин подчеркнул, что крымские аэродромы используются Россией не только для нанесения ракетных ударов. Также, как говорит спикер Сил обороны, россияне используют их как транспортный источник логистического обеспечения, которым оккупанты могут пополнять свои запасы и осуществлять ротацию сил.

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