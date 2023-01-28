Про це в ефірі телемарафону заявив Євген Єрін – начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, пише 24 Канал. Він пояснив, яку небезпеку для України становлять аеродроми в окупованому Криму.

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Як Росія використовує аеродроми в Криму

За словами Єріна, російська авіація, яка базується на аеродромах Криму, становить таку ж небезпеку, що й авіація окупантів на території Росії, біля Каспійського моря, а також дальня авіація, яка може діяти за тисячі кілометрів.

Єрін наголосив, що кримські аеродроми використовуються Росією не тільки для завдання ракетних ударів. Також, як каже речник Сил оборони, росіяни використовують їх як транспортне джерело логістичного забезпечення, яким окупанти можуть поповнювати свої запаси й здійснювати ротацію сил.

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