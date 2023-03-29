Об этом в эфире 24 Канала заявил российский оппозиционный политтехнолог и политолог Аббас Галлямов. Он добавил, что, размещением ядерного оружия в Беларуси, Путин пытается показать миру, что у него еще есть "козыри в рукаве".
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План Путина не удался
Этим решением Путин хочет продемонстрировать миру свою готовность к дальнейшей эскалации. По словам политтехнолога, российский диктатор таким образом демонстрирует странам Запада и Украине, что еще может переломить ситуацию в свою пользу, поэтому садитесь со мной за стол переговоров.
Сказать, что этот план удался – невозможно. Украина продолжает готовиться к контрнаступлению, Запад продолжает поставлять оружие. На Украину никто не давит с требованием сесть за стол переговоров,
– отметил Галлямов.
Политолог Аббас Галлямов о реакции Китая на ядерные игры Кремля: смотреть видео
Он добавил, что даже европейцы все больше склоняются к мнению, что Украину нужно поддерживать до тех пор, пока российские войска полностью не выгонят с оккупированных территорий.
Путин хочет продать россиянам какую-то "победу"
Галлямов рассказал, что Путин не может выиграть эту войну, а потому поднимает ставки, чтобы давить на страны Запада. Если ему удастся сесть за стол переговоров, он попытается получить промежуточный результат – сохранить аннексированные территории и "продать" россиянам это как победу.
"Для него ядерное оружие последний козырь, но постоянно пугать им уже не получается. Поэтому он попробовал новую тактику. Испугать Украину ему не получится, а вот страны Запада, особенно тех политиков, которые пытаются "сохранить лицо" Путину, это вполне вероятно", – отметил российский оппозиционер.
При этом, по словам Галлямова, здесь у Путина тоже возникают сложности. Он привел пример президента Франции Эмануэля Макрона, который еще год назад хотел "сохранить Путину лицо", а на недавней конференции в Мюнхене заявил, что предпосылок до прекращения войны нет: "войну нужно продолжать до того момента, пока не будут выставлены все российские солдаты из территории Украины».
Путин решил разместить ядерное оружие в Беларуси: главное
- 25 марта в интервью российским пропагандистам Путин сообщил, что его страна разместит ядерное оружие в Белоруссии. По его словам, это ответ на предоставление Украине боеприпасов с обедненным ураном.
- Путин заявил, что самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно просил его о размещении ядерного оружия на своей территории.
- В Пентагоне заявили, что нет причин для изменения готовности ядерных сил США. Кроме того, американские военные пока не видят признаков готовности России к применению ядерного оружия.