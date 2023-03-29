Про це в ефірі 24 Каналу заявив російський опозиційний політтехнолог і політолог Аббас Галлямов. Він додав, що, розміщенням ядерної зброї в Білорусі, Путін намагається показати світу, що він ще має "козирі в рукаві".

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План Путіна не вдався

Цим рішенням Путін хоче продемонструвати світу свою готовність до подальшої ескалації. За словами політтехнолога, російський диктатор таким чином демонструє країнам Заходу та Україні, що ще може переламати ситуацію на свою користь, тому "сідайте зі мною за стіл переговорів".

Сказати, що цей план вдався – наразі неможливо. Україна продовжує готуватись до контрнаступу, Захід продовжує постачати зброю. На Україну ніхто не тисне з вимогою сісти за стіл переговорів,

– зазначив Галлямов.

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Він додав, що навіть європейці все більше схиляються до думки, що Україну потрібно підтримувати до тих пір, поки російські війська повністю не виженуть з окупованих територій.

Путін хоче продати росіянам якусь "перемогу"

Галлямов розповів, що Путін не може виграти цю війну, а тому піднімає ставки, щоб давити на країни Заходу. Якщо йому вдасться сісти за стіл переговорів, то він спробує отримати проміжний результат – зберегти анексовані території та "продати" росіянам це як перемогу.

"Для нього ядерна зброя останній козир, але постійно лякати нею вже не виходить. Тому він спробував нову тактику. Налякати Україну йому не вийде, а ось країни Заходу, особливо тих політиків, які намагаються "зберегти обличчя" Путіну, то це цілком ймовірно", – зазначив російський опозиціонер.

При цьому, за словами Галлямова, тут у Путіна також виникають складнощі. Він навів приклад президента Франції Емануеля Макрона, який ще рік назад хотів "зберегти Путіну обличчя", а на нещодавній конференції в Мюнхені заявив, що передумов до припинення війни немає: "війну потрібно продовжувати до того моменту, поки не буде виставлено всіх російських солдатів з території України".

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