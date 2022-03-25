По агрессору ударили четырьмя волнами санкций, направленными против финансовой системы России, высокотехнологичных отраслей промышленности, коррумпированных элит. Об этом напомнил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровских.
Кстати ЕС поможет отстроить уничтоженные оккупантами города: создают Трастовый фонд солидарности
Помощь Украине от ЕС
- 600 миллионов евро в рамках программы экстренной макрофинансовой помощи;
- 500 миллионов евро гуманитарной поддержки;
- Также ЕС впервые профинансировал закупку и поставку оружия стране, против которой осуществляется нападение.
Россия уже изгнанник
По словам Домбровских, Россия превращается в государство-изгнанника, изъятое из международных сообществ. Он добавил, что в ЕС готовы делать значительно больше: пока идет эта война, все варианты рассматривают.
Восстановление Украины
Чиновник отметил, когда Россия прекратит агрессию, весь мир должен приложиться к восстановлению Украины. Государство принадлежит к европейской семье.
- В частности, следует помочь возродить бизнес, восстановить источники к существованию;
- отстроить жизненно необходимую инфраструктуру;
- оказывать гуманитарную помощь и защищать беженцев.
Интересно – Все решится в ближайшие 15 дней, – Боррель: