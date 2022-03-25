По агрессору ударили четырьмя волнами санкций, направленными против финансовой системы России, высокотехнологичных отраслей промышленности, коррумпированных элит. Об этом напомнил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровских.

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Помощь Украине от ЕС

600 миллионов евро в рамках программы экстренной макрофинансовой помощи;

500 миллионов евро гуманитарной поддержки;

Также ЕС впервые профинансировал закупку и поставку оружия стране, против которой осуществляется нападение.

Россия уже изгнанник

По словам Домбровских, Россия превращается в государство-изгнанника, изъятое из международных сообществ. Он добавил, что в ЕС готовы делать значительно больше: пока идет эта война, все варианты рассматривают.

Восстановление Украины

Чиновник отметил, когда Россия прекратит агрессию, весь мир должен приложиться к восстановлению Украины. Государство принадлежит к европейской семье.

В частности, следует помочь возродить бизнес, восстановить источники к существованию;

отстроить жизненно необходимую инфраструктуру;

оказывать гуманитарную помощь и защищать беженцев.

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