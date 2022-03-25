По агресору вдарили чотирма хвилями санкцій, спрямованими проти фінансової системи Росії, високотехнологічних галузей промисловості, корумпованих еліт. Про це нагадав віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіх.
До речі ЄС допоможе відбудувати знищені окупантами міста: створюють Трастовий фонд солідарності
Допомога Україні від ЄС
- 600 мільйонів євро в межах програми екстреної макрофінансової допомоги;
- 500 мільйонів євро гуманітарної підтримки;
- Також ЄС вперше профінансував закупівлю і постачання зброї країні, проти якої здійснюється напад.
Росія вже вигнанець
За словами Домбровскіх, Росія перетворюється на державу-вигнанця, вилучену з міжнародних спільнот. Він додав, що в ЄС готові робити значно більше: доки триває ця війна, всі варіанти розглядають.
Відбудова України
Чиновник зауважив, коли Росія припинить агресію, весь світ повинен докластися до відновлення України. Держава належить до європейської родини.
- Зокрема, слід допомогти відродити бізнес, поновити джерела до існування;
- відбудувати життєво необхідну інфраструктуру;
- надавати гуманітарну допомогу і захищати біженців.
Цікаво – Все вирішиться у найближчі 15 днів, – Боррель: