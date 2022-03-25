По агресору вдарили чотирма хвилями санкцій, спрямованими проти фінансової системи Росії, високотехнологічних галузей промисловості, корумпованих еліт. Про це нагадав віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіх.

До речі ЄС допоможе відбудувати знищені окупантами міста: створюють Трастовий фонд солідарності

Допомога Україні від ЄС

600 мільйонів євро в межах програми екстреної макрофінансової допомоги;

500 мільйонів євро гуманітарної підтримки;

Також ЄС вперше профінансував закупівлю і постачання зброї країні, проти якої здійснюється напад.

Росія вже вигнанець

За словами Домбровскіх, Росія перетворюється на державу-вигнанця, вилучену з міжнародних спільнот. Він додав, що в ЄС готові робити значно більше: доки триває ця війна, всі варіанти розглядають.

Відбудова України

Чиновник зауважив, коли Росія припинить агресію, весь світ повинен докластися до відновлення України. Держава належить до європейської родини.

Зокрема, слід допомогти відродити бізнес, поновити джерела до існування;

відбудувати життєво необхідну інфраструктуру;

надавати гуманітарну допомогу і захищати біженців.

Цікаво – Все вирішиться у найближчі 15 днів, – Боррель: