Искусственный интеллект и летающие такси в городах будущего: какие амбиции у священного королевства

Богатые страны Персидского залива столкнулись с проблемой – дифференциацией доходов и ростом ненефтяного сектора экономики. Почему концепция модернизации в Саудовской Аравии сталкивается с огромным сопротивлением властных и околовластных кланов и родов?

Публицист Юрий Мариняк на платформе IQ проанализировал, какова ситуация с распределением нефтяных доходов у лидера арабского Востока и исламского мира – Саудовской Аравии.

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Какая ситуация в Саудовской Аравии

Аравийское королевство – второй по величине поставщик нефти после США. Нефтегазовый сектор составляет 70–80% всех экспортных поступлений.

Saudi Aramco является крупнейшей государственной нефтяной компанией. В 2020 году Aramco получила 229,9 миллиарда долларов США дохода и вместе с Apple и Microsoft входит в тройку крупнейших компаний мира по уровню капитализации .

. Десятилетия высоких нефтяных доходов превратили эту страну в очень состоятельный уголок мира. Средняя заработная плата в государственном секторе колеблется от 6 до 10 тысяч долларов в месяц, в частном – от 5 до 8 тысяч долларов в месяц.

Гиды в ОАЭ часто любят рассказывать, что продажа нефти составляет всего 5% ВВП страны. На самом деле это отнюдь не так. В зависимости от стоимости барреля и конъюнктуры рынка колеблется от 30% до 50% ВВП.Достаточно успешно дифференциация удалось Эмиратам – нефтепереработка, авиация и туризм приносят существенный доход в государственную казну.

В 2016 году Саудовская Аравия объявила о новой программе под названием VISION 2030. Одним из направлений программы является диверсификация экономики страны. Цель состоит в том, чтобы расширить экспортные возможности и получить доходы не только от продажи нефти и газа.Планы правительства по диверсификации состоят в увеличении иностранных инвестиций, увеличении количества малого и среднего бизнеса и создании рабочих мест путем развития того, что правительство называет мегапроектами.

Саудиты утверждают, что неиспользованных месторождений полезных ископаемых в стране суммарно на 1,3 триллиона долларов включая медь, литий, цинк, фосфаты и золото. Но в стране не хватает опыта в горнодобывающей отрасли, и нужно иметь партнеров, хорошо понимающих этот сектор и знающих, как использовать ресурсы.

Поэтому королевство ищет инвестиции для поддержания своего первоочередного плана стоимостью 170 миллиардов долларов по созданию горнодобывающей промышленности. Вероятно, около 60% поступит от частных компаний, а остальные от государственных организаций. Для этого саудиты стремятся привлечь австралийского гиганта Rio Tinto.

Отдельной жемчужиной VISION 2030 является детище его королевского величества Мохаммеда бин Салмана бин Абдулазиза – NEOM. Это новый огромный город на берегу Красного моря напротив египетской Хургады. Предварительно его планируется открыть помпезно как туристический и технологический центр в 2025 году.

NEOM – это мегапроект отдыха и развлечений в сердце каменистой пустыни. Это должен быть передовой центр с новейшими технологиями во всем: от стопроцентной возобновляемой энергии до искусственного интеллекта. Летающие такси и роботы-консьержи также должны стать его органической частью.

Амбициозный план предусматривает строительство моста через Красное море, который соединит NEOM с Египтом и остальной Африкой. Около 26 000 квадратных километров было выделено для развития территории, которая протянется в Иорданию и Египет.

Каким город будущего видят саудиты: смотрите видео

Также запланировано строительство промышленного порта, но учитывая загруженность Суэцкого канала и отсутствие промышленной базы, это, вероятно, не реализуют в ближайшее время.

Такие проекты трансформации сопровождаются очень высокими затратами на реализацию. Стоимость NEOM оценивается в 500 миллиардов долларов США. Страна также планирует к 2030 год превратить столицу Эр-Рияд в экономический, социальный и культурный центр стоимостью в несколько сотен миллиардов долларов. Хотя власти рассчитывают на привлечение иностранных инвесторов к участию в развитии этих проектов, финансовое бремя для государственных финансов будет огромным.

Чтобы поддерживать финансирование мегапроектов, правительство возобновило планы приватизации государственных активов, таких, как государственные компании и транспортные узлы.

Что удалось?

Первичное публичное размещение акций (IPO) нефтяной компании Saudi Aramco состоялось в конце 2019 года и было очень успешным. За 5% акций королевство получило 25,6 миллиарда долларов прибыли, что является лучшим показателем в мировой истории.

Терминал в аэропорту Эр-Рияда стал частной собственностью известного ирландского концессионера. Аэропорт Рияда ежегодно принимает более 22 миллионов пассажиров и после терминала в Джидде является вторым воздушным узлом в стране. Этот удачно реализованный бизнес-проект почувствовали даже украинцы в 2021 году, когда улицы Одессы, Львова и Киева заполонили сотни туристов, которые с интересом знакомились с нашей страной.

На полях Международной горной конференции, проходившей в Эр-Рияде 10 января этого года подписано пять соглашений по созданию объектов в промышленных городах Рас-эль-Хайр и Янбу, в частности, завода по выплавке и прокату алюминия и созданию комплекса по производству активных материалов для литий-ионных аккумуляторов.

Но дальнейшая либерализация наталкивается на сопротивление консервативному религиозному истеблишменту королевства и некоторое непонимание, куда двигаться дальше.

Король декларирует, что страна должна не только добывать литий, но и производить электромобили. Не только строить гостиницы, но быть лидером биотехнологий и зеленой энергетики. Даже с огромными деньгами, но без промышленной базы и технологий, декларации так и останутся декларациями.

Кроме того, король является хранителем двух священных мечетей – Мекки и Медины – центров мирового ислама. Более 20 миллионов паломников ежегодно посещают страну. Поэтому загар в бикини и бокал вина на берегу моря как концепция наталкивается на огромное сопротивление властных и околовластных кланов и родов, управляющих страной.

Саудовская Аравия ищет свое место в мире, где нефть не играет ключевую роль. Даст ли это ожидаемые плоды – покажет время.