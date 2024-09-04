Когда диктатор начнет это делать, то заставит признать его как главу государства. Российский оппозиционер Геннадий Гудков сказал 24 Каналу, что не только такое желание имеет Путин.

Смотрите также Путин вспомнил о мирных переговорах: политтехнолог сказал, как Украина может этим воспользоваться

Какое настоящее желание Путина

Геннадий Гудков поделился следующим предположением: как только Владимир Путин начнет торговаться, то попытается навязать, что он настоящий глава России, а Крым, Донетчина и Луганщина якобы российские.

Диктатор выйдет к россиянам и скажет, мол "я великий император всех времен и народов. За время моей политической работы полуостров, Донецкую и Луганскую области признали нашими. Все меня должны любить. Я победил США и в целом НАТО".

Важно отметить, в мае на заседаниях в Кремле обсуждалось то, что Россия ведет войну максимум до 2026 года. После якобы начнутся какие-то необратимые последствия, которые угрожают всему путинскому режиму, построенного за 25 лет.

Поэтому они не будут давить на всю Украину. Только попытаются оккупировать Донецкую и Луганскую области, а потом с позиции силы начать торговаться по Запорожью, Херсонщине и Крыму. Такой у них план. Не нужно думать, что Путин хочет Полтаву захватить и дойти до Львова,

– отметил российский оппозиционер.

Интересно Стало известно, как зовут сыновей Путина от Кабаевой, как и где они живут – расследование

То, что Россия наносит удары по украинским городам и селам – таким образом Москва влияет на морально-психологическое состояние украинского сообщества, армии, политического руководства и союзников, которые поддерживают Украину.