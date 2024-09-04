Политтехнолог Михаил Шейтельман сказал 24 Каналу, как Украина должна использовать новое заявление Путина о переговорах для собственной пользы. Напомним, что в Кремле возмутились из-за Курской операции ВСУ и исключили возможность переговоров, пока на российской территории идут боевые действия.

К теме Военный обозреватель объяснил, что кроется за новыми заявлениями Путина о "мирных переговорах"

Что должна сделать Украина после заявления Путина

Как отметил политтехнолог, Путин в своей речи после вторжения украинских войск в Курскую область не имел в виду, что отказывается от переговоров. Однако другое дело – это абсолютно абсурдные условия, на которых глава Кремля предлагает эти переговоры.

То, что диктатор говорил раньше не имеет смысла, нам нужно пользоваться тем, что Путин сказал сейчас,

– заметил Шейтельман.

Выступая перед школьниками, Путин сказал, что России надо вести переговоры с Украиной, но сначала нужно выгнать украинских военных с российской территории. То есть, теперь его условия переговоров – вывод Вооруженных Сил Украины из России.

Украина должна выдвинуть симметричную просьбу. Мол, мы согласны вывести войска с российской территории, но в то же время Россия полностью выводит свои войска из Украины.

Сейчас самое время это сделать. Фактически Путин поддержал Формулу мира, которую глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал единственным возможным вариантом для начала переговоров,

– сказал политтехнолог.

Он добавил, что украинская Формула мира предусматривает прежде всего вывод российских войск. В общем Путин поддерживает такую позицию, но со стороны России.