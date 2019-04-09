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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Какую позицию имеют Зеленский и Порошенко относительно внешней и внутренней политики

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      Главными направлениями деятельности президента Украины является внешняя политика и национальная безопасность страны. Журналисты 24 канала выяснили, что об этом думают лидеры президентской гонки Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

      Петр Порошенко о НАТО

      Во время самовыдвижения Петр Порошенко сказал, что Украина получит и начнет выполнять план действий по членству в НАТО. Планировалось, что до 2024 года наша страна подаст заявку на вступление в Евросоюз. Однако в предвыборной программе конечный срок вступления в ЕС сместился на один год раньше.

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      Владимир Зеленский о НАТО

      Лидер президентской гонки Владимир Зеленский сначала довольно скептически высказался относительно евроатлантических перспектив, сказав, что "никогда не ходит в гости, когда его зовут". Но позже резко сменил риторику.

      Хотя многих украинцев пугает тот факт, что Зеленский планирует поставить вопрос о вступлении в НАТО и ЕС на всеукраинский референдум.


      Зеленский отметил, что хотел бы, чтобы Украина стала страной-членом ЕС и НАТО

      Кандидаты об отношениях с РФ

      Однако внешняя политика не ограничивается сотрудничеством с западными партнерами. Актуальными остаются отношения с Российской Федерацией, с которой Украина де-факто воюет. Однако пока о разрыве дипломатических отношений со страной-агрессором не говорит ни один из кандидатов.

      В то же время оба отвергают прямые переговоры с боевиками ОРДЛО. Хотя в начале своей предвыборной компании Владимир Зеленский намекал на такую ​​возможность, а войну предлагал завершить довольно странным образом. Ранее он предлагал "прекратить стрелять, просто остановить ведение огня".


      О разрыве дипломатических отношений со страной-агрессором не говорит ни один из кандидатов

      Сейчас Зеленский, как и Порошенко, собрался возвращать оккупированные территории военно-дипломатическим путем. И даже готов требовать от России возмещения за причиненный ущерб. Однако Порошенко настаивает на введении миротворческой миссии ООН на Донбассе.

      А Зеленский - на привлечении Нормандского формата Великобритании и США. Оба выступают за сохранение Минских соглашений. Кроме того кандидаты в президенты обещают модернизацию армии и повышение зарплат военным. Но насколько – не уточняется.

      Я знаю кадровую политику Петра Порошенко. К ней много вопросов, но мы знаем его людей. А вот кого предлагает Зеленский это большой вопрос,
      – отметил основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

      Однако до сих пор ни Порошенко, ни Зеленский не рассказали о своих кадровых назначениях после вступления в должность. А это и должность министра иностранных дел, министра обороны, председателя СБУ, Генпрокурора, главы Нацбанка и главы Генерального штаба Вооруженных сил. Хотя и обещают представить их до второго тура.


      Как проверить себя в списках избирателей

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      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе НАТО Петр Порошенко Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Евросоюз Владимир Путин Война
      Источник: 24 канал
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