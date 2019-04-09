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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Яку позицію мають Зеленський та Порошенко щодо зовнішньої та внутрішньої політики

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      Головними напрямками діяльності президента України є зовнішня політика та національна безпека країни. Журналісти 24 каналу з'ясували, що про це думають лідери президентських перегонів Володимир Зеленський та Петро Порошенко.

      Петро Порошенко про НАТО

      Під час самовисування Петро Порошенко сказав, що Україна отримає та почне виконувати план дій щодо членства в НАТО. Планувалося, що до 2024 році наша країна подасть заявку на вступ до Євросоюзу. Проте у передвиборчій програмі кінцевий термін вступу до ЄС змістився на один рік раніше.

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      Володимир Зеленський про НАТО

      Лідер президентських перегонів Володимир Зеленський спочатку досить скептично висловився щодо євроатлантичних перспектив, сказавши, що "ніколи не ходить в гості, коли його не кличуть". Але пізніше різко змінив риторику.

      Хоча багатьох українців лякає той факт, що Зеленський планує поставити питання про вступ до НАТО та ЄС на всеукраїнський референдум.


      Зеленський зауважив, що хотів би, аби Україна стала країною-членом ЄС та НАТО

      Кандидати про стосунки з РФ

      Однак зовнішня політика не обмежується співпрацею із західними партнерами. Актуальними залишаються відносини з Російською Федерацією, з якою Україна де-факто воює. Проте наразі про розрив дипломатичних стосунків з країною-агресором не каже жоден з кандидатів.

      Водночас обидва відкидають прямі переговори з бойовиками ОРДЛО. Хоча на початку своєї передвиборчої компанії Володимир Зеленський натякав на таку ймовірність, а війну пропонував завершити у досить дивний спосіб. Раніше він пропонував "припинити стріляти, просто зупинити ведення вогню". 


      Про розрив дипломатичних стосунків з країною-агресором не каже жоден з кандидатів

      Наразі Зеленський, як і Порошенко, зібрався повертати окуповані території військово-дипломатичним шляхом. І навіть готовий вимагати від Росії відшкодування за завдані збитки. Однак Порошенко наполягає на запровадженні миротворчої місії ООН на Донбасі.

      А Зеленський на залученні до Нормандського формату Великої Британії та США. Обидва виступають за збереження Мінських угод. Окрім того кандидати у президенти обіцяють модернізацію армії та підвищення зарплат військовим. Але наскільки – не уточнюють.

      Я знаю кадрову політику Петра Порошенка. До неї багато питань, але ми знаємо його людей. А от кого пропонує Зеленський – це велике питання,
      – зауважив засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

      Однак досі ані Порошенко, ані Зеленський не розказали про свої кадрові призначення після вступу на посаду. А це і посада міністра закордонних справ, міністра оборони, голови СБУ, Генпрокурора, очільника Нацбанку та голови Генерального штабу Збройних сил. Хоча й обіцяють представити їх до другого туру. 


      Як перевірити себе у списках виборців

      blog_ava
      Коли відбудуться дебати між Порошенком і Зеленським
      сьогодні
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      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Володимир Путін Володимир Зеленський НАТО Євросоюз Війна Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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