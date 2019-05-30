02:16
30 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Изобретения России с AliExpress. Киркоров ради денег готов на все
      Вєсті Кремля
      00:48, сегодня
      Вести.UA: "Пьяный" Мосийчук в эфире. Новая драма между Зеленским и Порошенко
      Вєсті.UA
      21:09, 29 мая
      Сколько зарабатывает олигарх Фирташ на заводе-гиганте и кто из чиновников ему помогает
      ЦРУ
      09:00, 29 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 2
      Згадати все
      22:00, 29 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Какую процедуру импичмента предлагает президент Зеленский

      48 Читати новину українською
      Законопроект от Зеленского об импичменте опубликовали на сайте Рады
      Законопроект от Зеленского об импичменте опубликовали на сайте Рады / president.gov.ua

      Законопроект об импичменте президента Украины, инициатором которого является Владимир Зеленский, опубликовали на сайте Верховной Рады. В нем говорится о временной следственной комиссии, тайном голосовании и извинении перед президентом, если Рада не объявит импичмент.

      При каких условиях начинают процедуру импичмента

      Законопроект от команды Владимира Зеленского предусматривает, что Верховная Рада может устранить президента Украины от должности "в случае совершения им государственной измены или иного преступления".

      Читайте также: Зеленский подал в Раду законопроект об импичменте президента – текст

      Процедуру начинают, если формируется соответствующая письменная подача, подписанная большинством народных депутатов от состава Верховной Рады, предусмотренного Конституцией (сейчас это – 450 депутатов, то есть большинство – 225 плюс хотя бы один голос).

      Роль временной следственной комиссии

      Сразу после начала процедуры импичмента Рада должна создать временную следственную комиссию. В ее состав должны входить народные депутаты, специальный прокурор и специальные следователи. Причем ни один из членов комиссии не может быть таким, что имеет интерес в расследовании, для проведения которого образуется комиссия.

      Отдельно в законопроекте отмечены требования к специальному прокурору. Он должен:
      – жить на территории Украины не менее 10 лет,
      – свободно владеть государственным языком,
      – иметь высшее юридическое образование,
      – иметь не менее 10 лет стажа работы в должности прокурора или следователя,
      – не иметь судимости.

      Тайное голосование в Раде

      Специальная временная следственная комиссия расследует дело и готовит выводы и предложения для их рассмотрения Верховной Радой. Рада рассматривает и осуществляет по результатам рассмотрения тайное голосование по проекту постановления об обвинении Президента Украины. Голосуют депутаты отдельно по каждому пункту обвинения, если их несколько.

      Важно: постановление считается принятым в целом с теми пунктами обвинения, за которые проголосовали не менее двух третей народных депутатов от конституционного состава (по действующей Конституции – 300 плюс не менее 1 голос).

      Что такое импичмент?Процедура привлечения к суду высших должностных лиц государства. Результат импичмента – как правило досрочное прекращение полномочий президента или другого должностного лица и отстранение его от должности.

      Суд рассматривает законность постановления

      Далее Верховная Рада должна большинством голосов принять решение об обращении в Конституционный и Верховный суды для получения выводов. После получения выводов судов парламент рассматривает их и снова тайным голосованием специальными бюллетенями голосует по постановлению об устранении президента Украины с поста в порядке импичмента.

      Важно: на этот раз чтобы постановление считалась принятым необходимы голоса трех четвертей депутатов.

      Извинения перед президентом

      Если Верховная Рада Украины не принимает постановление об отстранении президента с поста в порядке импичмента – председательствующий на пленарном заседании объявляет о прекращении процедуры импичмента, работы ВСК и извиняется перед президентом.

      Если же Рада примет соответствующее постановление, с момента объявления досрочного прекращения полномочий президента обязанности главы государства будет исполнять председатель Верховной Рады.

      blog_ava
      Зеленский посетил шахту на Львовщине, где под обвалом погибли горняки
      29 мая
      1374
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Президент Украины Законодательство Импичмент
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      29 мая , 00:01 Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      Роман Маселко 193
      Это будет почти революция, – Фесенко о новом парламенте, составе "Слуги народа" и Коломойском
      28 мая , 20:03 Это будет почти революция, – Фесенко о новом парламенте, составе "Слуги народа" и Коломойском
      Інна Жолобович 1179
      Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      28 мая , 18:33 Саакашвили и гражданство: чего ждать от возвращения экстравагантного грузина
      Євгенія Мазур 668
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      28 мая , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 251
      Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей
      28 мая , 17:59 Саакашвили вернули украинское гражданство: реакция соцсетей
      820
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук