Какую процедуру импичмента предлагает президент Зеленский

Законопроект об импичменте президента Украины, инициатором которого является Владимир Зеленский, опубликовали на сайте Верховной Рады. В нем говорится о временной следственной комиссии, тайном голосовании и извинении перед президентом, если Рада не объявит импичмент.

При каких условиях начинают процедуру импичмента

Законопроект от команды Владимира Зеленского предусматривает, что Верховная Рада может устранить президента Украины от должности "в случае совершения им государственной измены или иного преступления".

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Процедуру начинают, если формируется соответствующая письменная подача, подписанная большинством народных депутатов от состава Верховной Рады, предусмотренного Конституцией (сейчас это – 450 депутатов, то есть большинство – 225 плюс хотя бы один голос).

Роль временной следственной комиссии

Сразу после начала процедуры импичмента Рада должна создать временную следственную комиссию. В ее состав должны входить народные депутаты, специальный прокурор и специальные следователи. Причем ни один из членов комиссии не может быть таким, что имеет интерес в расследовании, для проведения которого образуется комиссия.

Отдельно в законопроекте отмечены требования к специальному прокурору. Он должен:

– жить на территории Украины не менее 10 лет,

– свободно владеть государственным языком,

– иметь высшее юридическое образование,

– иметь не менее 10 лет стажа работы в должности прокурора или следователя,

– не иметь судимости.

Тайное голосование в Раде

Специальная временная следственная комиссия расследует дело и готовит выводы и предложения для их рассмотрения Верховной Радой. Рада рассматривает и осуществляет по результатам рассмотрения тайное голосование по проекту постановления об обвинении Президента Украины. Голосуют депутаты отдельно по каждому пункту обвинения, если их несколько.

Важно : постановление считается принятым в целом с теми пунктами обвинения, за которые проголосовали не менее двух третей народных депутатов от конституционного состава (по действующей Конституции – 300 плюс не менее 1 голос).

Что такое импичмент?Процедура привлечения к суду высших должностных лиц государства. Результат импичмента – как правило досрочное прекращение полномочий президента или другого должностного лица и отстранение его от должности.

Суд рассматривает законность постановления

Далее Верховная Рада должна большинством голосов принять решение об обращении в Конституционный и Верховный суды для получения выводов. После получения выводов судов парламент рассматривает их и снова тайным голосованием специальными бюллетенями голосует по постановлению об устранении президента Украины с поста в порядке импичмента.

Важно : на этот раз чтобы постановление считалась принятым необходимы голоса трех четвертей депутатов.

Извинения перед президентом

Если Верховная Рада Украины не принимает постановление об отстранении президента с поста в порядке импичмента – председательствующий на пленарном заседании объявляет о прекращении процедуры импичмента, работы ВСК и извиняется перед президентом.

Если же Рада примет соответствующее постановление, с момента объявления досрочного прекращения полномочий президента обязанности главы государства будет исполнять председатель Верховной Рады.