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      Яку процедуру імпічменту пропонує президент Зеленський

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      Законопроект від Зеленського про імпічмент опублікували на сайті Ради
      Законопроект від Зеленського про імпічмент опублікували на сайті Ради / president.gov.ua

      Законопроект про імпічмент президента України, ініціатором якого є Володимир Зеленський, опублікували на сайті Верховної Ради. У ньому мовиться про тимчасову слідчу комісію, таємне голосування і вибачення перед президентом, якщо Рада не оголосить імпічмент.

      За яких умов розпочинають процедуру імпічменту

      Законопроект від команди Володимира Зеленського передбачає, що Верховна Рада може усунути президента України з посади "в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину". 

      Читайте також: Зеленський подав у Раду законопроект про імпічмент президента – текст

      Процедуру розпочинають, якщо формується відповідне письмове подання, підписане більшістю народних депутатів від складу Верховної Ради, передбаченого Конституцією (зараз це – 450 депутатів, тобто більшість – 225 плюс хоча б один голос).

      Роль тимчасової слідчої комісії

      Одразу після початку процедури імпічменту Рада повинна створити тимчасову слідчу комісію. До її складу повинні входити народні депутати, спеціальний прокурор і спеціальні слідчі. Причому жоден з членів комісії не може бути таким, що має інтерес у розслідуванні, для проведення якого утворюється комісія.

      Окремо в законопроекті наголошено на вимогах до спеціального прокурора. Він повинен:
      – жити на території України щонайменше 10 років,
      – вільно володіти державною мовою,
      – мати вищу юридичну освіту,
      – мати щонайменше 10 років стажу роботи на посаді прокурора або слідчого,
      – не мати судимості.

      Таємне голосування в Раді

      Спеціальна тимчасова слідча комісія розслідує справу і готує висновки та пропозиції для їх розгляду Верховною Радою. Рада розглядає і здійснює за результатами розгляду таємне голосування щодо проекту постанови про звинувачення президента України. Голосують депутати окремо щодо кожного пункту звинувачення, якщо їх декілька.

      Важливо: постанова вважається прийнятою в цілому з тими пунктами звинувачення, за які проголосували не менш як дві третини народних депутатів від конституційного складу (за чинною Конституцією – 300 плюс щонайменше 1 голос).

      Що таке імпічмент? Процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результат імпічменту – як правило дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади.

      Суд розглядає законність постанови

      Далі Верховна Рада має більшістю голосів ухвалити постанову про звернення до Конституційного та Верховного судів для одержання висновків. Після одержання висновків судів парламент розглядає їх і знову таємним голосуванням спеціальними бюлетенями голосує щодо постанови про усунення президента України з поста в порядку імпічменту.

      Важливо: цього разу щоб постанова вважалася прийнятою необхідні голоси трьох чвертей депутатів.

      Вибачення перед президентом

      Якщо Верховна Рада України не приймає постанову про усунення президента з поста в порядку імпічменту – головуючий на пленарному засіданні оголошує про припинення процедури імпічменту, роботи ТСК та вибачається перед президентом.

      Якщо ж Рада прийме відповідну постанову, з моменту оголошення дострокового припинення повноважень президента обов'язки голови держави виконуватиме голова Верховної Ради.

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      Зеленський подав у Раду законопроект про імпічмент президента – текст
      29 травня
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Імпічмент Законодавство Президент України
      Джерело: 24 канал
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