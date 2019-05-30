Яку процедуру імпічменту пропонує президент Зеленський

Законопроект про імпічмент президента України, ініціатором якого є Володимир Зеленський, опублікували на сайті Верховної Ради. У ньому мовиться про тимчасову слідчу комісію, таємне голосування і вибачення перед президентом, якщо Рада не оголосить імпічмент.

За яких умов розпочинають процедуру імпічменту

Законопроект від команди Володимира Зеленського передбачає, що Верховна Рада може усунути президента України з посади "в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину".

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Процедуру розпочинають, якщо формується відповідне письмове подання, підписане більшістю народних депутатів від складу Верховної Ради, передбаченого Конституцією (зараз це – 450 депутатів, тобто більшість – 225 плюс хоча б один голос).

Роль тимчасової слідчої комісії

Одразу після початку процедури імпічменту Рада повинна створити тимчасову слідчу комісію. До її складу повинні входити народні депутати, спеціальний прокурор і спеціальні слідчі. Причому жоден з членів комісії не може бути таким, що має інтерес у розслідуванні, для проведення якого утворюється комісія.

Окремо в законопроекті наголошено на вимогах до спеціального прокурора. Він повинен:

– жити на території України щонайменше 10 років,

– вільно володіти державною мовою,

– мати вищу юридичну освіту,

– мати щонайменше 10 років стажу роботи на посаді прокурора або слідчого,

– не мати судимості.

Таємне голосування в Раді

Спеціальна тимчасова слідча комісія розслідує справу і готує висновки та пропозиції для їх розгляду Верховною Радою. Рада розглядає і здійснює за результатами розгляду таємне голосування щодо проекту постанови про звинувачення президента України. Голосують депутати окремо щодо кожного пункту звинувачення, якщо їх декілька.

Важливо: постанова вважається прийнятою в цілому з тими пунктами звинувачення, за які проголосували не менш як дві третини народних депутатів від конституційного складу (за чинною Конституцією – 300 плюс щонайменше 1 голос).

Що таке імпічмент? Процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результат імпічменту – як правило дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади.

Суд розглядає законність постанови

Далі Верховна Рада має більшістю голосів ухвалити постанову про звернення до Конституційного та Верховного судів для одержання висновків. Після одержання висновків судів парламент розглядає їх і знову таємним голосуванням спеціальними бюлетенями голосує щодо постанови про усунення президента України з поста в порядку імпічменту.

Важливо: цього разу щоб постанова вважалася прийнятою необхідні голоси трьох чвертей депутатів.

Вибачення перед президентом

Якщо Верховна Рада України не приймає постанову про усунення президента з поста в порядку імпічменту – головуючий на пленарному засіданні оголошує про припинення процедури імпічменту, роботи ТСК та вибачається перед президентом.

Якщо ж Рада прийме відповідну постанову, з моменту оголошення дострокового припинення повноважень президента обов'язки голови держави виконуватиме голова Верховної Ради.