21:50
26 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России печатают монеты с Зеленским. Приключения Ким Чен Ына в России
      Вєсті Кремля
      21:42, 24 апреля
      Вести.UA: Борьба за трон Парубия. Зеленский против коррупции
      Вєсті.UA
      20:54, 25 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Программы Актуальное интервью
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН

      Какую роль выполняет адвокат Коломойского в штабе Зеленского

      Актуальное интервью 22 Читати новину українською

      О роли Андрея Богдана в штабе Владимира Зеленского, национализации "Приватбанка" и общении будущего президента со СМИ – в эфире 24 канала рассказала журналистка Кристина Бердинских.

      О роли Андрея Богдана в штабе Зеленского

      – Информация о том, что Андрей Богдан как-то вовлечен в команду Владимира Зеленского появилась еще в начале 2019 после того, как Зеленский объявил о своих намерениях стать президентом. Были предположения, что в его штабе есть непубличные лица, имеющие большое влияние на будущего президента. Одним из таких лиц считали Андрей Богдана.

      Читайте также: Журналисты обнародовали переписку "Зе-команды": кто влияет на кандидата

      Кто такой Андрей Богдан?
      Он является адвокатом Коломойского, который в 2014 году имел статус его советника как главы Днепропетровской области. Несмотря на выезд Коломойского из Украины, их сотрудничество с олигархом, не закончилась. В 2016 году Богдан признавал, что Игорь Коломойский является одним из его клиентов.

      – В начале февраля в комментарии Богдан опровергал информацию, что он каким-то образом вовлечен в команде лидера "Квартала 95", но уже после первого тура выборов я его увидела в штабе Зеленского. И отрицать его причастность к его избирательной кампании было без смысла.

      андрій богдан
      Андрей Богдан

      Я думаю, что раньше он публично не говорил о своей роли в штабе Зеленского для того, чтобы уменьшить репутационные риски вокруг будущего гаранта. Ведь его постоянно связывают с олигархом Игорем Коломойским, в частности, он является его адвокатом.

      – Чем ближе был второй тур, то тем больше Богдан уже выходил на публику. К примеру, когда проходили дебаты на НСК "Олимпийский", то за спиной Зеленского стояли его близкие люди – друзья из "Квартала 95", жена, несколько человек из штаба и Андрей Богдан. Такой же состав был и в ночь второго тура. Это подтверждение того, что Андрей Богдан – это очень влиятельный человек в штабе Зеленского и не исключено, что очень скоро мы его увидим на каких-то должностях.

      богдан
      Андрей Богдан на президентских дебатах 

      Он описывает себя в штабе Зеленского как адвокат, советник, который консультирует по различным вопросам. Потому что он работал на многих избирательных кампаниях. Я думаю, что он один из неформальных политтехнологов.

      – Мне кажется, что сейчас окружение Зеленского как и любой штаб любого политика состоит из различных групп. Та или иная группа думает, что она наиболее приближена к кандидату. Думаю, что Богдан тоже так думает. Однако, кто в итоге станет главой Администрации Президента мы услышим от Зеленского. Насколько я поняла из общения уже со многими члена штаба Зеленского, то вряд ли мы до инаугурации президента услышим конкретные фамилии.

      Что предлагал адвокат Коломойского Зеленскому

      – В 2015 году в Днепре состоялись выборы мэра и на них победил Борис Филатов, который на тот момент был народным депутатом и таким образом освободился округ и были назначены выборы. В итоге на этом округе победила Татьяна Рычкова. Но именно, когда победил Филатов, то Богдан посоветовал Зеленскому попробовать идти в депутаты.

      – Я так понимаю, что стратегическая цель на президентство уже была с 2015 года. Однако Зеленский ответил, что это плохой старт для политической карьеры, поскольку он сразу станет частью действующей системы, в нем полностью разочаруются даже если он будет пытаться что-то сделать. В итоге он сделал правильный выбор.

      – Меня наталкивает на мысль о том, что сериал "Слуга народа" еще с первого сезона был политтехнологическим проектом, а не только сериалом.

      О деле "Приватбанка"

      – Андрей Богдан является адвокатом по делам "Приватбанка". Он представляет там интересы Коломойского. Насколько я понимаю, он считает процедуру национализации банка незаконной. Мне кажется, что это огромный конфликт интересов, потому что как раз президенту Зеленскому надо доказывать, что вопрос "Приватбанка" – это прежде всего интересы государства, а не конкретного олигарха.

      Между Коломойским и Зеленским существуют бизнес-отношения и отрицать это бесполезно. Однако Зеленский может защитить себя от этого олигарха, чтобы тот не смог ему диктовать или что-то просить. Речь идет о сильных назначениях в правоохранительных органах. Чем сильнее и независимы будут люди, которые будут занимать должности, тем меньше можно будет повлиять на президента.

      – По словам Богдана, как только он занимает какую-то должность при президенте, то прекращает свое адвокатское сотрудничество с клиентами. А пока он не на должности, то будет ходить в суды и представлять интересы своего клиента. А клиент хочет по максимуму – деньги, компенсацию, а в лучшем случае вообще возвращение себе бывшего своего актива.

      Что известно о деле "Приватбанка"?
      Окружной административный суд Киева по иску бывшего совладельца "Приватбанка" Игоря Коломойского 18 апреля принял решение, которым установил: процедура вывода неплатежеспособного "Приватбанк" с рынка с участием государства нарушает нормы действующего законодательства. Минфин это решение обжаловал.

      В суде объясняют все тем, что ответчики (представители государства) не смогли доказать, что "Приватбанк" был неплатежеспособным на момент его национализации.

      Уже позже окружной административный суд Киева принял еще одно решение в пользу Игоря Коломойского по делу о национализации "Приватбанка". В частности, суд отменил ключевое решение Национального банка в процессе национализации банка. Оно может привести к тому, что бывшие владельцы смогут взыскать с банка средства, которые государство вложило в банк в процессе его национализации.

      Про общении Зеленского со СМИ

      – В ночь выборов Зеленский сказал, что планирует собрать пресс-конференцию и пообщаться с журналистами. Однако до сих пор не известен ни формат встречи, ни участники, ни даты.

      – Мой прогноз на будущее таков: Зеленский будет использовать в качестве коммуникации с обществом не интервью или общения со СМИ, а социальные сети. Отмечу, что предыдущие президенты тоже не очень любят устраивать пресс-конференции.

      Что нужно знать о Владимире Зеленском: смотрите видео

       

       

      blog_ava
      Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
      сегодня
      6872
      Теги: Новости Украины Новости политики Приватбанк Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Игорь Коломойский Квартал 95
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Трамп хочет заключить ядерное соглашение с Россией и Китаем: что это значит
      сегодня , 20:01 Трамп хочет заключить ядерное соглашение с Россией и Китаем: что это значит
      Світлана Попова 243
      Галицкий сепаратизм: кто придумал эту идею и почему вредно ее распространять
      сегодня , 19:04 Галицкий сепаратизм: кто придумал эту идею и почему вредно ее распространять
      Євгенія Мазур 355
      Різниця в мільйони голосів: скільки насправді українців підтримали Зеленського та Порошенка
      сегодня , 17:30 Різниця в мільйони голосів: скільки насправді українців підтримали Зеленського та Порошенка
      Віталій Шабунін 663
      Чорнобиль нікуди не дівся – ми живемо на радіаційній пороховій діжці
      сегодня , 17:17 Чорнобиль нікуди не дівся – ми живемо на радіаційній пороховій діжці
      Віталій Ковач 713
      Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
      сегодня , 16:00 Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
      Настя Сукач 680
      Украинская армия сможет захватить всю Россию, — Саакашвили
       7 февраля 2015 , 00:49 1
      Наступление точно произойдет, — военный эксперт
       14 августа 2015 , 16:34
      В топ-100 вошли рестораны Крыма и Донецка, — редактор "Новое время"
       1 мая 2015 , 01:02
      Юрист объяснил, почему власть не хочет официально признавать войну в Украине
       9 сентября 2015 , 15:38
      Из-за коррупции Украина до сих пор не в НАТО, – Наливайченко
       18 февраля , 12:49
      Какие возможности упустил парламент в 2018 году: ответ эксперта
       21 декабря 2018 , 19:32
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук