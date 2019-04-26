Какую роль выполняет адвокат Коломойского в штабе Зеленского

О роли Андрея Богдана в штабе Владимира Зеленского, национализации "Приватбанка" и общении будущего президента со СМИ – в эфире 24 канала рассказала журналистка Кристина Бердинских.

О роли Андрея Богдана в штабе Зеленского

– Информация о том, что Андрей Богдан как-то вовлечен в команду Владимира Зеленского появилась еще в начале 2019 после того, как Зеленский объявил о своих намерениях стать президентом. Были предположения, что в его штабе есть непубличные лица, имеющие большое влияние на будущего президента. Одним из таких лиц считали Андрей Богдана.

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Кто такой Андрей Богдан?

Он является адвокатом Коломойского, который в 2014 году имел статус его советника как главы Днепропетровской области. Несмотря на выезд Коломойского из Украины, их сотрудничество с олигархом, не закончилась. В 2016 году Богдан признавал, что Игорь Коломойский является одним из его клиентов.

– В начале февраля в комментарии Богдан опровергал информацию, что он каким-то образом вовлечен в команде лидера "Квартала 95", но уже после первого тура выборов я его увидела в штабе Зеленского. И отрицать его причастность к его избирательной кампании было без смысла.



Андрей Богдан

Я думаю, что раньше он публично не говорил о своей роли в штабе Зеленского для того, чтобы уменьшить репутационные риски вокруг будущего гаранта. Ведь его постоянно связывают с олигархом Игорем Коломойским, в частности, он является его адвокатом.

– Чем ближе был второй тур, то тем больше Богдан уже выходил на публику. К примеру, когда проходили дебаты на НСК "Олимпийский", то за спиной Зеленского стояли его близкие люди – друзья из "Квартала 95", жена, несколько человек из штаба и Андрей Богдан. Такой же состав был и в ночь второго тура. Это подтверждение того, что Андрей Богдан – это очень влиятельный человек в штабе Зеленского и не исключено, что очень скоро мы его увидим на каких-то должностях.



Андрей Богдан на президентских дебатах

Он описывает себя в штабе Зеленского как адвокат, советник, который консультирует по различным вопросам. Потому что он работал на многих избирательных кампаниях. Я думаю, что он один из неформальных политтехнологов.

– Мне кажется, что сейчас окружение Зеленского как и любой штаб любого политика состоит из различных групп. Та или иная группа думает, что она наиболее приближена к кандидату. Думаю, что Богдан тоже так думает. Однако, кто в итоге станет главой Администрации Президента мы услышим от Зеленского. Насколько я поняла из общения уже со многими члена штаба Зеленского, то вряд ли мы до инаугурации президента услышим конкретные фамилии.

Что предлагал адвокат Коломойского Зеленскому

– В 2015 году в Днепре состоялись выборы мэра и на них победил Борис Филатов, который на тот момент был народным депутатом и таким образом освободился округ и были назначены выборы. В итоге на этом округе победила Татьяна Рычкова. Но именно, когда победил Филатов, то Богдан посоветовал Зеленскому попробовать идти в депутаты.

– Я так понимаю, что стратегическая цель на президентство уже была с 2015 года. Однако Зеленский ответил, что это плохой старт для политической карьеры, поскольку он сразу станет частью действующей системы, в нем полностью разочаруются даже если он будет пытаться что-то сделать. В итоге он сделал правильный выбор.

– Меня наталкивает на мысль о том, что сериал "Слуга народа" еще с первого сезона был политтехнологическим проектом, а не только сериалом.

О деле "Приватбанка"

– Андрей Богдан является адвокатом по делам "Приватбанка". Он представляет там интересы Коломойского. Насколько я понимаю, он считает процедуру национализации банка незаконной. Мне кажется, что это огромный конфликт интересов, потому что как раз президенту Зеленскому надо доказывать, что вопрос "Приватбанка" – это прежде всего интересы государства, а не конкретного олигарха.

– Между Коломойским и Зеленским существуют бизнес-отношения и отрицать это бесполезно. Однако Зеленский может защитить себя от этого олигарха, чтобы тот не смог ему диктовать или что-то просить. Речь идет о сильных назначениях в правоохранительных органах. Чем сильнее и независимы будут люди, которые будут занимать должности, тем меньше можно будет повлиять на президента.

– По словам Богдана, как только он занимает какую-то должность при президенте, то прекращает свое адвокатское сотрудничество с клиентами. А пока он не на должности, то будет ходить в суды и представлять интересы своего клиента. А клиент хочет по максимуму – деньги, компенсацию, а в лучшем случае вообще возвращение себе бывшего своего актива.

Что известно о деле "Приватбанка"?

Окружной административный суд Киева по иску бывшего совладельца "Приватбанка" Игоря Коломойского 18 апреля принял решение, которым установил: процедура вывода неплатежеспособного "Приватбанк" с рынка с участием государства нарушает нормы действующего законодательства. Минфин это решение обжаловал.



В суде объясняют все тем, что ответчики (представители государства) не смогли доказать, что "Приватбанк" был неплатежеспособным на момент его национализации.



Уже позже окружной административный суд Киева принял еще одно решение в пользу Игоря Коломойского по делу о национализации "Приватбанка". В частности, суд отменил ключевое решение Национального банка в процессе национализации банка. Оно может привести к тому, что бывшие владельцы смогут взыскать с банка средства, которые государство вложило в банк в процессе его национализации.

Про общении Зеленского со СМИ

– В ночь выборов Зеленский сказал, что планирует собрать пресс-конференцию и пообщаться с журналистами. Однако до сих пор не известен ни формат встречи, ни участники, ни даты.

– Мой прогноз на будущее таков: Зеленский будет использовать в качестве коммуникации с обществом не интервью или общения со СМИ, а социальные сети. Отмечу, что предыдущие президенты тоже не очень любят устраивать пресс-конференции.

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