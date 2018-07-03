Какую страну чаще всего посещают украинцы: интересный результат

Украинцы в 2018 году попали в топ-3 туристов, которые активно посещают курортную Анталию в Турции. Всего за полгода в Анталии побывали 4,65 миллионов туристов.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал бывший гендиректор украинского представительства TEZ Tour Иосиф Андрик.

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Он отметил, что за первые 6 месяцев 2018 года Анталию посетили 4,65 миллионов туристов, что на 40% больше чем в прошлом году. По его информации, за этот период из Украины в Турцию было отправлено около двух тысяч авиарейсов.

"Из них: 1,869 миллионов россиян; 0,847 миллионов немцев; 0,310 миллионов украинцев; 0,239 миллионов англичан; 0,153 миллионов голландцев", – написал Андрик.