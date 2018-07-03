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Яку країну найчастіше відвідують українці: цікавий результат

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Анталія
Анталія / www.avia-tourism.com.ua

Українці у 2018 році потрапили у топ-3 туристів, які найактивніше відвідують курортну Анталію у Туреччині. Всього за півроку в Анталії побували 4,65 мільйонів туристів.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook написав колишній гендиректор українського представництва TEZ Tour Йосиф Андрик.

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Він зазначив, що за перші 6 місяців 2018 року Анталію відвідало 4,65 мільйонів туристів, що на 40% більше ніж у минулому році. За його інформацією, за цей період з України до Туреччини було відправлено близько двох тисяч авіарейсів.

"З них: 1,869 мільйонів росіян; 0,847 мільйонів німців; 0,310 мільйонів українців; 0,239 мільйонів англійців; 0,153 мільйонів голландців", – написав Андрик. 

Теги: авіація Новини Туреччини
Джерело: 24 Канал
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