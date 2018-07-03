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Через проблеми українських туристів за кордоном Омелян хоче позбавити ліцензії Oasis Travel

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Омелян хоче позбавити ліцензії Oasis Travel
Омелян хоче позбавити ліцензії Oasis Travel / Comments.ua

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян запропонував позбавити ліцензії туристичного оператора Oasis Travel, клієнти якого кілька діб не могли повернутися після відпочинку в Україну.

Про це Омелян заявив 3 червня на брифінгу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

24 канал повідомляв, що через масові затримки чартерних рейсів українські туристи масово не могли повернутись додому із популярних курортних країн, зокрема, з Тунісу, Іспанії, Албанії та Грузії. Станом на сьогодні усі українські туристи повернулися додому.

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Всі ці питання (про санкції щодо туроператора Oasis) розглядатимуться завтра (4 червня) на нараді під головуванням Степана Кубіва. Міністерство економічного розвитку і торгівлі відповідає за туристичну галузь, Міністерство інфраструктури тут – добрий порадник. Зі свого боку я звернувся з рекомендацією позбавити туроператора ліцензії та звернутися в правоохоронні органи,
– сказав міністр.

У свою чергу, генеральний директор Bravo Airways Ігор Логвиненко заявив, що авіакомпанія планує судитися з туроператором Oasis Travel.

"Ми відпрацьовуємо свою юридичну частину, будемо подавати в суд на замовника... Всі останні рейси були виконані за рахунок авіакомпанії: ми перевезли близько 1,5 тисячі осіб", – зазначив Логвиненко.

Він пояснив, що, починаючи з 27 червня, авіакомпанія Bravo Airways не мала підписаних додаткових угод з туроператором Oasis Travel про здійснення авіаперевезень.

На кожен рейс компанія підписує з замовником додаткові угоди, які регламентують виконання конкретного рейсу. У нас вони були підписані до 27 червня. Тобто зобов'язань авіакомпанії перед пасажирами немає... Перед замовником ми виконали всі зобов'язання, а то, що замовник не виконав перед пасажирами, – питання відносин між пасажирами і туроператором,
– пояснив гендиректор Bravo Airways.

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Виконавчий директор компанії JoinUp! Дмитро Сероухов заявив, що туроператор став заручником ситуації, через що його клієнти також постраждали через конфлікт між авіакомпанією Bravo Airways і туроператором Oasis Travel.

"Ми не є замовником рейсів авіакомпанії "Браво" в Туніс. Ми виявилися такими ж заручниками ситуації, як і інші турагентства, які продавали тури, маючи частину місць на цих рейсах", – розповів Сероухов.

Теги: Новини України Новини політики Володимир Омелян Міністерство інфраструктури Українські туристи застрягли за кордоном відпочинок авіація
Джерело: 24 Канал
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