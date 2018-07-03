Через проблеми українських туристів за кордоном Омелян хоче позбавити ліцензії Oasis Travel

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян запропонував позбавити ліцензії туристичного оператора Oasis Travel, клієнти якого кілька діб не могли повернутися після відпочинку в Україну.

Про це Омелян заявив 3 червня на брифінгу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

24 канал повідомляв, що через масові затримки чартерних рейсів українські туристи масово не могли повернутись додому із популярних курортних країн, зокрема, з Тунісу, Іспанії, Албанії та Грузії. Станом на сьогодні усі українські туристи повернулися додому.

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Всі ці питання (про санкції щодо туроператора Oasis) розглядатимуться завтра (4 червня) на нараді під головуванням Степана Кубіва. Міністерство економічного розвитку і торгівлі відповідає за туристичну галузь, Міністерство інфраструктури тут – добрий порадник. Зі свого боку я звернувся з рекомендацією позбавити туроператора ліцензії та звернутися в правоохоронні органи,

– сказав міністр.

У свою чергу, генеральний директор Bravo Airways Ігор Логвиненко заявив, що авіакомпанія планує судитися з туроператором Oasis Travel.

"Ми відпрацьовуємо свою юридичну частину, будемо подавати в суд на замовника... Всі останні рейси були виконані за рахунок авіакомпанії: ми перевезли близько 1,5 тисячі осіб", – зазначив Логвиненко.

Він пояснив, що, починаючи з 27 червня, авіакомпанія Bravo Airways не мала підписаних додаткових угод з туроператором Oasis Travel про здійснення авіаперевезень.

На кожен рейс компанія підписує з замовником додаткові угоди, які регламентують виконання конкретного рейсу. У нас вони були підписані до 27 червня. Тобто зобов'язань авіакомпанії перед пасажирами немає... Перед замовником ми виконали всі зобов'язання, а то, що замовник не виконав перед пасажирами, – питання відносин між пасажирами і туроператором,

– пояснив гендиректор Bravo Airways.

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Виконавчий директор компанії JoinUp! Дмитро Сероухов заявив, що туроператор став заручником ситуації, через що його клієнти також постраждали через конфлікт між авіакомпанією Bravo Airways і туроператором Oasis Travel.

"Ми не є замовником рейсів авіакомпанії "Браво" в Туніс. Ми виявилися такими ж заручниками ситуації, як і інші турагентства, які продавали тури, маючи частину місць на цих рейсах", – розповів Сероухов.