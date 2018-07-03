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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Українцям, які застрягають за кордоном, радять йти до суду

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Українські туристи застрягли за кордоном
Українські туристи застрягли за кордоном / Facebook

Українським туристам, які не можуть з-за кордону повернутись в Україну, радять подавати колективні судові позови проти туроператорів.

Про це під час брифінгу у Мінінфраструктури повідомив державний секретар МЗС Андрій Заяць.

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Ми рекомендували усім громадянам України, які витратили кілька днів і були змушені ночувати прямо в залах очікування аеропортів подавати судові позови проти туроператорів. Якщо туроператор вважає, що вина лежить на іншому учаснику ринку, він завжди матиме можливість подати регресний позов. Поки наші громадяни не почнуть подавати позови, доти ліберальний ринок не запрацює,
– зазначив представник МЗС України.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян зі свого боку закликав українців, які виїжджають за кордон, реєструватись на сайті МЗС у системі "ДРУГ" (Добровільна реєстрація українських громадян при подорожах за кордон).

Після масових затримок рейсів з українцями на популярних курортах Омелян анонсував жорсткі перевірки авіаперевізників.

Напередодні стало відомо, що через масові затримки чартерних рейсів українські туристи масово не можуть повернутись додому із популярних курортних країн, зокрема, з Тунісу, Іспанії, Албанії та Грузії.

Теги: Новини України Українські туристи застрягли за кордоном авіація відпочинок Скандал Володимир Омелян МЗС України
Джерело: 24 Канал
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