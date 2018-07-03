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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Украинцам, которые застревают за рубежом, советуют идти в суд

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Украинские туристы застряли за рубежом
Украинские туристы застряли за рубежом / Facebook

Украинским туристам, которые не могут из-за рубежа вернуться в Украину, советуют подавать коллективные судебные иски против туроператоров.

Об этом во время брифинга в Мининфраструктуры сообщил государственный секретарь МИД Андрей Заяц.

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Мы рекомендовали всем гражданам Украины, которые потратили несколько дней и были вынуждены ночевать прямо в залах ожидания аэропортов подавать судебные иски против туроператоров. Если туроператор считает, что вина лежит на другом участнике рынка, он всегда будет иметь возможность подать регрессный иск. Пока наши граждане не начнут подавать иски, до тех пор либеральный рынок не заработает,
– отметил представитель МИД Украины.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян со своей стороны призвал украинцев, выезжающих за границу, регистрироваться на сайте МИД в системе "ДРУГ" (Добровольная регистрация украинских граждан при путешествиях за границу).

После массовых задержек рейсов с украинцами на популярных курортах Омелян анонсировал жесткие проверки авиаперевозчиков.

Накануне стало известно, что из-за массовых задержек чартерных рейсов украинские туристы массово не могут вернуться домой из популярных курортных стран, в частности из Туниса, Испании, Албании и Грузии.

Теги: авиация Новости Украины Украинские туристы застряли за рубежом МИД Украины Владимир Омелян Скандал отдых
Источник: 24 Канал
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